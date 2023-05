La importancia de las hormigas en los bosques secos tropicales

Es miércoles, son las 9:20 de la mañana y Roberto José Guerrero, director del proyecto Hormigas del bosque seco tropical en Colombia, no ha parado de pensar en lo que le escuchó decir horas antes a la ministra de ambiente, Susana Muhamad, en la Universidad del Magdalena, en donde él es profesor y líder de diferentes grupos de investigación científica.

—Que allí existan 100 especies no significa que todas hagan lo mismo. Al contrario, todas tienen una especialidad y una función diferente. Algunas viven de las hojas que caen de los árboles, conocidas como “hojarasca”: las arruman para formar estratos, para generar espacios en los que puedan controlar insectos o para hacer sus nidos en la tierra y así contribuir al reciclaje de sus nutrientes, ya que cuando llega la lluvia todo ese material vegetal, gracias a la acción de microorganismos como hongos o bacterias, comienza a degradarse y a inmiscuirse entre los pequeños túneles que esas hormigas han hecho en la construcción de sus casas, permitiéndoles (a los nutrientes) regresar al suelo.

Se sabe, gracias a los trabajos no solo de la Universidad del Magdalena, sino también de la Universidad de La Guajira, el Tecnológico de Antioquia y del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que en el bosque seco tropical de Colombia viven alrededor de 100 especies confirmadas de hormigas, aunque se cree que son más, unas 150.

Hay especies en cambio que se establecen en la copa de los árboles, protegiendo a algunas plantas de ciertos herbívoros que de alcanzarlas les impedirían hacer fotosíntesis. Una de ellas es la Pseudomyrmex, que tal y como detalla el investigador, tiene una relación estricta y un mutualismo con la Vachellia, una planta del grupo de las acacias que dentro del ecosistema del bosque seco modificó algunas hojas en espinas para garantizar su supervivencia:

—Las hormigas viven dentro de las espinas huecas, reciben unas sustancias que ellas les proporcionan y, a cambio, la protegen de cualquier herbívoro. Es una relación muy bonita porque luego lo que pasa es que en la copa de esa misma planta, algunas especies de aves hacen sus nidos, las hormigas no atacan a esas aves, pero las aves aprovechan todo ese andamiaje porque sabe que ni las espinas ni las hormigas van a permitir que otros animales suban y se coman a sus pichones.

Por su lado, si se revisa el suelo, se podrán encontrar hormigas depredadoras, que salen a cazar y que implica por tanto que regulen poblaciones de otras especies, de mosquitos, por decir algo, pues si bien ellas no vuela, o al menos no las obreras que son las que se encargan de este tipo de trabajo, sí tienen la capacidad de acaparar a sus larvas.

—En el bosque seco todavía desconocemos mucha de la biodiversidad que allí habita, no solo a nivel de mariposas, no solo a nivel de aves sino a nivel de hormigas, que son insectos que, tal y como puede evidenciarse, están prestando servicios ecosistémicos de verdad importantes y aún desconocidos, por eso la investigación debe continuar, porque no se protege lo desconocido.