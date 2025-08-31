Descubren un feroz cocodrilo prehistórico en el sur de Argentina

El viento de la Patagonia, áspero y constante, azota desde hace millones de años esas mesetas que parecen no tener fin. En ese paisaje remoto, un equipo de paleontólogos encontró algo que parecía imposible: el cráneo completo y excepcionalmente preservado de un cocodrilo que vivió hace setenta millones de años, en los últimos momentos de la era de los dinosaurios. El hallazgo, realizado en cercanías de El Calafate, Santa Cruz, acaba de ser publicado en la revista científica PLOS One y suma una nueva pieza al rompecabezas de la vida perdida en el Cretácico.
La nueva especie fue bautizada Kostensuchus atrox, un depredador que superaba los tres metros de largo y que portaba más de cincuenta dientes afilados, algunos de más de cinco centímetros. Su mordida, amplia y poderosa, estaba adaptada para desgarrar músculos y huesos, lo que lo convierte en uno de los grandes cazadores de su tiempo. Con un cráneo corto y robusto, muy distinto al de los cocodrilos actuales, se movía probablemente en ambientes más terrestres que acuáticos, acechando presas que incluían pequeños y medianos dinosaurios.