Opositor Guanipa fue secuestrado horas después de ser liberado en Caracas

El dirigente opositor había anunciado que se movilizaría por todo el país, pese a que tenía prohibido hacerlo.

  • Juan Pablo Guanipa, político de la oposición. Foto: captura de video.
    Juan Pablo Guanipa, político de la oposición. Foto: captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 4 horas
Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor venezolano, llevaba apenas unas horas en libertad tras permanecer casi un año preso, cuando fue nuevamente detenido por militares del régimen, según denunció su familia. De acuerdo con los informes, un grupo de al menos diez personas armadas lo interceptó en Caracas y lo retuvo nuevamente.

En la denuncia se detalló que los vehículos involucrados en el secuestro fueron un Toyota Corolla plateado, un Range Rover blanco y un Renault Symbol. “Exigimos fe de vida inmediata y su liberación”, reclamaron desde su equipo.

Horas antes, la Fiscalía venezolana había solicitado la detención de Guanipa, argumentando que el dirigente había violado las condiciones de su excarcelación. El Ministerio Público había indicado que las medidas cautelares estaban sujetas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y había pedido a los tribunales que se le impusiera arresto domiciliario.

Puede leer: “Hay mucho que hablar”: Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano, tras su liberación

Guanipa había salido de prisión a comienzos de la tarde del domingo tras varios meses detenido bajo cargos que su movimiento político considera arbitrarios. Tras su excarcelación, recorrió en motocicleta varios centros de detención en Caracas, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

Guanipa es uno de los dirigentes opositores de mayor jerarquía aún detenido. Su excarcelación anticipaba la aprobación, de una ley de amnistía general que, en teoría, debería traducirse en la liberación de todos los presos políticos.

Otros dirigentes cercanos a María Corina Machado también fueron excarcelados, y la ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, confirmó 35 liberaciones adicionales el domingo, sumando cerca de 400 desde el 8 de enero, cuando Delcy Rodríguez anunció el primer proceso de excarcelaciones tras asumir el poder luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

Detención violenta y reclamo de fe de vida

El Ministerio Público informó que solicitó al tribunal imponer un régimen de arresto domiciliario a Guanipa, detenido originalmente el 23 de mayo de 2025 por supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento. “Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas”, indicó la Fiscalía.

Machado denunció que su aliado fue detenido por hombres “fuertemente armados, vestidos de civil” y que “violentamente se lo llevaron”. Por su parte, Ramón Guanipa, hijo del dirigente, exigió fe de vida y responsabilizó al régimen de cualquier daño que pudiera sufrir su padre.

Más temprano, Machado celebró las excarcelaciones en un mensaje a través de X (anteriormente Twitter): “Muy pronto nos vamos a encontrar y abrazar en una Venezuela libre y le daremos gracias a estos héroes por todo lo que han entregado para hacer que Venezuela sea el país que nos merecemos, que Dios nos bendiga”.

Trayectoria política y última aparición pública

Guanipa fue vicepresidente del Parlamento y gobernador electo del estado Zulia, aunque se negó a juramentarse ante la Asamblea Constituyente instaurada por Maduro, que asumió funciones legislativas del Parlamento controlado por la oposición, y fue destituido. Su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una concentración contra la investidura de Maduro.

Lea también: Excarcelan a Juan Pablo Guanipa en Venezuela tras ocho meses de prisión política

En declaraciones a la AFP tras salir de prisión, Guanipa afirmó: “Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. El día 28 de julio del año 2024, el pueblo se manifestó; allí hubo una decisión popular. ¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. ¿Ah, no la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral”.

