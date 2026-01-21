El mundo ya está en la era de la “bancarrota hídrica”, según informe de la ONU: ¿qué significa esto?

El informe de la ONU se basa en un artículo publicado en la revista Water Resources Management , que define formalmente la quiebra hídrica como la sobreexplotación continua de las aguas superficiales y subterráneas en relación con los caudales renovables y los niveles seguros de agotamiento; y con ello la pérdida irreversible del capital natural relacionado con el agua.

En términos financieros, el informe afirma que muchas sociedades no solo han gastado en exceso sus “ingresos” anuales renovables de agua procedentes de ríos, suelos y nieve acumulada, sino que han agotado sus “ahorros” a largo plazo en acuíferos, glaciares, humedales y otros depósitos naturales. Esto ha dado lugar a una lista cada vez mayor de acuíferos reducidos, terrenos hundidos en deltas y ciudades costeras, lagos y humedales desaparecidos y una pérdida irreversible de biodiversidad.

“Este informe revela una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas hídricos críticos ya están en bancarrota”, afirma el autor principal, Kaveh Madani, director del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).

Según el nuevo informe titulado Bancarrota hídrica global: vivir más allá de nuestros medios hidrológicos en la era poscrisis , términos como “estrés hídrico” y “crisis hídrica” ya no reflejan la realidad actual en muchos lugares: una situación caracterizada por pérdidas irreversibles de capital hídrico natural y la incapacidad de recuperar los niveles históricos. Por eso, los autores invitan a los líderes mundiales a facilitar “una adaptación honesta y basada en la ciencia a una nueva realidad”.

En medio del agotamiento crónico de las aguas subterráneas, la degradación de la tierra y el suelo, la deforestación y la contaminación, todo ello agravado por el calentamiento global, un informe de la ONU ha declarado este miércoles el inicio de una era de bancarrota hídrica mundial.

Aunque no todas las cuencas y países se encuentran en bancarrota hídrica, Madani afirma que “suficientes sistemas críticos en todo el mundo han superado estos umbrales. Estos sistemas están interconectados a través del comercio, la migración, las retroalimentaciones climáticas y las dependencias geopolíticas, por lo que el panorama de riesgo global se ha alterado fundamentalmente”.

Según el informe, uno de los puntos críticos está en la región de Oriente Medio y África del Norte, donde el alto estrés hídrico, la vulnerabilidad climática, la baja productividad agrícola, la desalinización intensiva en energía –que son los procesos para quitar la sal del agua de mar o salobre que requieren un alto consumo de energía– y las tormentas de arena y polvo “se entrecruzan con economías políticas complejas”.

En algunas partes del sur de Asia, la agricultura dependiente de las aguas subterráneas y la urbanización han provocado caídas crónicas de los niveles freáticos y hundimientos locales –esta primera hace referencia a la disminución del nivel del agua subterránea–. Y en el suroeste de Estados Unidos, el río Colorado y sus embalses “se han convertido en símbolos de promesas de agua de forma excesiva”.

Basándose en conjuntos de datos globales y pruebas científicas recientes, el informe presenta un panorama estadístico desolador de las tendencias, causadas en su gran mayoría por los seres humanos. Por ejemplo, el texto arroja que un 50% de los grandes lagos de todo el mundo han perdido agua desde principios de la década de 1990 (con un 25% de la humanidad dependiendo directamente de esos lagos). También destaca que un 50% del agua doméstica mundial ahora se obtiene de las aguas subterráneas y más del 40% del agua de riego se extrae de acuíferos que se están agotando.

Además, unas 410 millones de hectáreas de humedales naturales –casi igual al tamaño de toda la Unión Europea– han desaparecido en las últimas cinco décadas, y se ha perdido más del 30 % de masa glaciar mundial desde 1970.

Esta situación provoca que el 75% de la humanidad esté en países clasificados como inseguros o críticamente inseguros en materia de agua, y 4.000 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua al menos un mes al año.

“Al igual que con el cambio climático global o las pandemias, una declaración de bancarrota hídrica global no implica un impacto uniforme en todas partes, sino que suficientes sistemas en todas las regiones y niveles de ingresos se han vuelto insolventes y han cruzado umbrales irreversibles para constituir una condición a escala planetaria”, afirma el autor.