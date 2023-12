¿Cómo es que un médico termina siendo un fotógrafo? Es la primera pregunta que cualquiera podría hacerse luego de saber que Rodrigo Gaviria Obregón, uno de los cirujanos más destacados de la ciudad, y fundador de la clínica Bioforma de Medellín, decidió un día dejar a un lado la medicina para dedicarse de lleno a tomarle fotografías a las aves de Colombia, un país en el que se estima, viven más 2.000 especies, según WWF.

“La historia mía es un poco larga porque yo tuve la oportunidad de crecer en el Bajo Cauca, en fincas ganaderas, y desde muy chiquito, y teniendo en cuenta que era una época en la que no había consciencia ecológica de ningún tipo o de protección de la naturaleza, me dieron un rifle de balines, y después una escopeta, entonces me convertí en un cazador de cualquier tipo de animales”, cuenta Rodrigo.

Un hábito que conservó incluso durante su adolescencia, pero que abandonó cuando se fue a estudiar medicina en el exterior, y al regresar, tras estar “acorralado en la ciudad”, como él mismo dice, por una época de violencia social, un amigo suyo, lo invitó a ver pájaros. “Yo dije: ¿Ver pájaros? No le veía ningún sentido a ver pájaros, pero como no tenía nada más qué hacer, porque lo que me gustaba era estar en el campo, le respondí: Bueno, yo lo acompaño”.

También le puede interesar: ¿Por qué Medellín recibe por esta época cientos de aves migratorias?

Y con ese paseo le bastó para enamorarse del arte del avistamiento, sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se pasara al de la fotografía, que era un poco como buscar y acechar el animal, hasta que pudiera capturarlo, pero a través de las imágenes, algo similar a la caza, pero con la diferencia abismal de no causarle ningún daño a los ecosistemas o a los animales que hoy están tan amenazados por las distintas acciones humanas.

De esa anécdota han pasado ya 30 años. 30 años en los que Rodrigo no ha parado de tomar fotos y de publicar material “que sirve de herramienta para la conservación de las especies y que sensibiliza y reitera la importancia de cuidar y convivir con la riqueza natural del país”, añade el fotógrafo que esta semana presenta una segunda versión actualizada de su libro Aves Silvestres de Colombia.

Un libro formado por 300 páginas, divididas en las cinco regiones de Colombia, en donde cualquiera, no importa si se es local o extranjero, se enamora de las más de 400 especies allí presentes y previamente retratadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

El libro desde ya está disponible en la Sociedad Antioqueña de Ornitología.