x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Conductor chocó a dos agentes de tránsito por, presuntamente, evadir un retén en Medellín

Uno de los guardas tuvo que ser trasladado a centro asistencial.

  • Así quedó registrado el incidente en la Terminal del Norte de Medellín. FOTO Cortesía.
    Así quedó registrado el incidente en la Terminal del Norte de Medellín. FOTO Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 55 minutos
bookmark

Este lunes 27 de abril, en inmediaciones de la Terminal del Norte de Medellín, lo que parecía un control habitual por parte del personal de tránsito de la ciudad casi termina en una tragedia.

Lea más: En la variante a Caldas van nueve muertos en 2026: es la vía más letal del Valle de Aburrá

En un video ciudadano que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve la huida de un Nissan March negro que, al parecer, segundos antes, habría chocado a dos agentes de tránsito que estaban en su motocicleta.

Si bien no se ve el momento exacto de la colisión, lo que sí se evidencia es que tras el hecho el conductor del vehículo implicado intenta huir del lugar, pero otros guardas y algunas de las personas que estaban allí lo impidieron.

De acuerdo con información preliminar por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, el conductor habría chocado a ambos agentes al intentar evadir un control de informalidad. Producto del impacto, los dos quedaron lesionados. Uno, producto de la gravedad de las heridas, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial, donde es valorado por personal médico.

Aún se desconoce lo que sucedió con el conductor implicado en el incidente y si este venía con uno o más pasajeros.

Temas recomendados

Movilidad
Secretaría de Movilidad de Medellín
Retén
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos