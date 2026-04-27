Video | Conductor chocó a dos agentes de tránsito por, presuntamente, evadir un retén en Medellín

Este lunes 27 de abril, en inmediaciones de la Terminal del Norte de Medellín, lo que parecía un control habitual por parte del personal de tránsito de la ciudad casi termina en una tragedia.
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En un video ciudadano que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve la huida de un Nissan March negro que, al parecer, segundos antes, habría chocado a dos agentes de tránsito que estaban en su motocicleta.