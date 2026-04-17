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Trastean a vendedores informales del parque de Berrío hacia el parque Bolívar y San Antonio

De forma paralela, Alcaldía de Medellín está demarcando cerca de 300 espacios de trabajo en los bajos del viaducto del metro.

  • Previo a la reubicación hubo un proceso de acercamiento y concertación con los líderes de los venteros. FOTO: ALCALDÍA
    Previo a la reubicación hubo un proceso de acercamiento y concertación con los líderes de los venteros. FOTO: ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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En total, 160 vendedores informales que desarrollaban su actividad económica en el Parque de Berrío y otras zonas aledañas fueron reubicados por la Alcaldía en los parques San Antonio y Bolívar.

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Esta acción fue complementaria a las obras de renovación que lleva a cabo la administración distrital en la zona histórica de esta parte de la ciudad.

“La intervención, liderada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia a través de la Subsecretaría de Espacio Público, permite reorganizar la actividad comercial en zonas cercanas, como garantía de continuidad económica, movilidad peatonal y orden”, expresaron estas dependencias municipales en un comunicado.

Detallaron así mismo que previamente se hicieron jornadas de socialización, mesas de trabajo y hubo concertación con los líderes de los vendedores, además de la respectiva articulación con entidades como el Metro de Medellín, la Personería y la Agencia APP.

De manera paralela a la localización de los venteros en los dos parques receptores, en estos momentos se está realizando la marcación de cerca de 300 espacios de trabajo en los bajos del viaducto del metro, según informaron.

Las acciones continuarán con la ampliación de las zonas intervenidas, el seguimiento a los procesos de reubicación y el fortalecimiento para vendedores informales y sus Familias con acciones que incluyen acceso a salud, educación y apoyo alimentario.

Informes del Observatorio de Espacio Público indican que en la capital antioqueña hay cerca de 32.000 vendedores informales, de los cuales más de 13.000 están legalizados con autorizaciones de la Alcaldía. La mayoría de ellos se concentra en el Centro.

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“Estas intervenciones buscan corregir dinámicas de ocupación desordenada que históricamente han afectado la movilidad, la seguridad y la percepción ciudadana”, apuntó el subsecretario de Espacio Público, David Ramírez.

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