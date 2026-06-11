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Joven que mató a su mamá en Risaralda por no darle la clave del wifi ahora busca rebaja de pena

En Risaralda, una mujer de 18 años cometió un crimen que tiene indignada a la comunidad de Dosquebradas. Ahora, se entregó a las autoridades y busca una pena más leve a través de un preacuerdo.

  • Yuri Gaspar deberá responder por el delito de homicidio. FOTO: POLICÍA NACIONAL.
    Yuri Gaspar deberá responder por el delito de homicidio. FOTO: POLICÍA NACIONAL.
El Colombiano
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hace 52 minutos
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Un juez de conocimiento tendrá la última palabra sobre el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Yuri Manuela Gaspar, una joven de 18 años que aceptó haber causado la muerte de su madre Maryuri en Dosquebradas, Risaralda.

La investigación de la Fiscalía apunta a que el crimen ocurrió en la madrugada del 24 de noviembre de 2025, en una vivienda del barrio Puerto Nuevo. Según la hipótesis del ente acusador, una discusión familiar relacionada con el acceso al servicio de internet desencadenó los hechos.

Lo que se sabe hasta el momento es gracias a relatos de testigos y de la información que ha dado Yuri Manuela Gaspar junto a su abogado, quienes se presentaron voluntariamente ante el CTI de la Fiscalía en Pereira luego de ser capturada por la Policía Nacional.

El relato del ente acusador data que la madre de la joven se habría negado a compartir la contraseña porque su hija no había cumplido algunas obligaciones dentro del hogar.

Tras el enfrentamiento verbal, la situación escaló hasta convertirse en una agresión con arma blanca. La Fiscalía sostiene que la víctima recibió varias heridas en distintas partes del cuerpo mientras se encontraba en su habitación.

Todas llegaron por la espalda: el arma blanca habría impactado allí mismo, pero también en los brazos y las manos.

Durante la diligencia judicial, la joven afirmó no recordar con precisión dónde lesionó a su madre, aunque aceptó su responsabilidad en el homicidio.

Los investigadores señalaron que durante el episodio resultó dañado el módem de internet de la vivienda: lo habría roto la joven de 18 años. Según testigos, gritó: “Si no es para mí, no es para nadie”.

Lo que sí se sabe es que otro hijo de la víctima intervino para frenar la agresión. Fue él mismo quien trasladó a su madre para que recibiera atención médica, pero los esfuerzos médicos no lograron salvarla. Los familiares de Maryuri tuvieron que despedirla.

Cuando el joven le contó a su hermana que había matado a su madre, ella respondió: “Ya no hay nada qué hacer. No la puedo revivir”.

Maryuri tenía apenas 34 años, y vecinos la vieron salir malherida de su hogar el día de la pelea.

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Su hija, Yuri, estuvo prófuga desde noviembre de 2025, cuando sucedió todo.

¿Qué pasará con la joven y qué dice el preacuerdo?

A pesar decir que no recuerda los hechos, la procesada reconoció el delito de homicidio agravado durante las audiencias preliminares y suscribió un acuerdo con el ente acusador que podría reducir su condena hasta en un 50 %.

Es decir, si el juez acepta el preacuerdo, la pena rondaría los 200 meses de prisión, equivalentes a cerca de 16 años y medio.

Será un juez quien determine si aprueba el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y fija la condena definitiva.

Sin embargo, allegados piden mano dura, pues no sería el primer episodio agresivo de Yuri. De acuerdo con versiones conocidas por la familia, una expareja sentimental habría terminado con ella después de que la joven, presuntamente, intentó atacarlo con un arma cortopunzante.

Allegados sostuvieron que la mujer, quien supuestamente consume sustancias psicoactivas, habría permanecido en una institución especializada para jóvenes con comportamientos agresivos en el pasado. Toda esta información fue revelada por el diario local La Patria.

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Según sus familiares, pese a mantenerse alejada de ellos, Yuri también continuó enviando mensajes amenazantes a través de WhatsApp, por lo que temen por su seguridad en caso de que las autoridades no hagan justicia.

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“Logramos capturar a esta persona, quien deberá responder por el delito de homicidio. Además, se evaluarán posibles agravantes por tratarse de la muerte de un familiar, en este caso su propia madre”, señaló el comandante de la Policía.

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