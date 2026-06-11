Joven que mató a su mamá en Risaralda por no darle la clave del wifi ahora busca rebaja de pena

Un juez de conocimiento tendrá la última palabra sobre el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Yuri Manuela Gaspar, una joven de 18 años que aceptó haber causado la muerte de su madre Maryuri en Dosquebradas, Risaralda.
La investigación de la Fiscalía apunta a que el crimen ocurrió en la madrugada del 24 de noviembre de 2025, en una vivienda del barrio Puerto Nuevo. Según la hipótesis del ente acusador, una discusión familiar relacionada con el acceso al servicio de internet desencadenó los hechos.
Lo que se sabe hasta el momento es gracias a relatos de testigos y de la información que ha dado Yuri Manuela Gaspar junto a su abogado, quienes se presentaron voluntariamente ante el CTI de la Fiscalía en Pereira luego de ser capturada por la Policía Nacional.
El relato del ente acusador data que la madre de la joven se habría negado a compartir la contraseña porque su hija no había cumplido algunas obligaciones dentro del hogar.
Tras el enfrentamiento verbal, la situación escaló hasta convertirse en una agresión con arma blanca. La Fiscalía sostiene que la víctima recibió varias heridas en distintas partes del cuerpo mientras se encontraba en su habitación.
Todas llegaron por la espalda: el arma blanca habría impactado allí mismo, pero también en los brazos y las manos.