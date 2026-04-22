A Medellín no entra el que quiere: van 48 extranjeros devueltos del José María Córdova este año

Eso de que Medellín es una ciudad donde algunos extranjeros vienen a consumir drogas y a explotar sexualmente a las mujeres sin restricción parece que es solo un mito. Todo por la ofensiva de Migración Colombia, que en lo que va de este año devolvió desde el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, a 48 turistas que venían con fines sexuales o con líos judiciales.
Para hacer más notoria esta estrategia, nada más en la última semana 15 extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos, han sido devueltos a sus casas sin ni siquiera salir del aeropuerto que presta servicio a Medellín.