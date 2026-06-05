SpaceX de Musk sale a bolsa a $135 por acción; la mayor oferta de la historia

La empresa aeroespacial de Elon Musk confirmó el precio de su oferta pública inicial (OPI o IPO, por sus siglas en inglés) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Cotizará en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX a partir del 12 de junio.
La operación busca recaudar 75.000 millones de dólares, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia. El anterior récord lo tenía Saudi Aramco, el gigante petrolero saudí que captó 29.400 millones de dólares en 2019. SpaceX casi lo triplica. Es decir, Musk venderá SpaceX en bolsa más caro que todo el petróleo de Arabia Saudita junto.
Con una valoración de 1,77 billones de dólares, la compañía entraría directamente al top 10 de las empresas cotizadas más valiosas del mundo. Para ponerlo en perspectiva, ese monto equivale a más de diez veces el Producto Interno Bruto de Colombia.
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