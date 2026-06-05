SpaceX de Musk sale a bolsa a $135 por acción; la mayor oferta de la historia

La empresa aeroespacial de Elon Musk confirmó el precio de su oferta pública inicial (OPI o IPO, por sus siglas en inglés) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Cotizará en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX a partir del 12 de junio. La operación busca recaudar 75.000 millones de dólares, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia. El anterior récord lo tenía Saudi Aramco, el gigante petrolero saudí que captó 29.400 millones de dólares en 2019. SpaceX casi lo triplica. Es decir, Musk venderá SpaceX en bolsa más caro que todo el petróleo de Arabia Saudita junto. Con una valoración de 1,77 billones de dólares, la compañía entraría directamente al top 10 de las empresas cotizadas más valiosas del mundo. Para ponerlo en perspectiva, ese monto equivale a más de diez veces el Producto Interno Bruto de Colombia. Siga leyendo: El club de los US$2 billones: los aliados de Elon Musk que se volverían multimillonarios con la salida a bolsa de SpaceX

La mayor OPI de la historia en cifras clave

SpaceX planea vender 555,6 millones de acciones a 135 dólares cada una. La decisión de fijar un precio único, y no un rango como es habitual en este tipo de operaciones, es una señal del nivel de confianza, y del músculo, que la empresa proyecta ante los mercados. El calendario está organizado de la siguiente manera: el 5 de junio será el arranque del roadshow con inversores institucionales; luego el 11 de junio será la fijación del precio definitivo; y el 12 de junio será el inicio de negociación en el Nasdaq.

Musk seguirá mandando en Spacek, controla el 82,4% del poder de voto

Aunque venderá parte de su participación, Elon Musk no cederá el control. Según el folleto registrado ante la SEC, el magnate controlará el 91,6% de las acciones de Clase B y el 82,4% del poder de voto total tras la oferta. Esa estructura convierte a SpaceX en una “empresa controlada” bajo las normas del Nasdaq. Esto significa que no estará obligada a contar con mayoría de consejeros independientes ni comités autónomos de remuneración. Es decir, Musk podrá seguir tomando decisiones al margen de los mecanismos de supervisión que rigen a la mayoría de empresas cotizadas. Asimismo, la participación de Musk en SpaceX, calculada al precio de la OPI, tendría un valor de 841.000 millones de dólares. Sumada a su participación en Tesla, su patrimonio total podría superar 1,1 billones de dólares, lo que lo convertiría en el primer billonario de la historia. Entérese: Tesla instala en Medellín la primera estación de sus “supercargadores” en Colombia ¿Dónde estará?

SpaceX también es IA, satélites y centros de datos en el espacio

La empresa que Musk fundó en 2002 para construir cohetes lleva años siendo mucho más que eso, ya que en 2021 lanzó Starlink, su red de internet satelital, que en 2025 registró un crecimiento de ingresos del 50%, hasta alcanzar aproximadamente 11.300 millones de dólares. Asimismo, la unidad generó un beneficio operativo superior a 4.400 millones de dólares y se consolidó como el principal motor de caja de toda la compañía. Por otro lado, en febrero de 2026, Musk fusionó SpaceX con xAI, su empresa de inteligencia artificial que incluye la red social X. La valoración conjunta al momento de la fusión superó 1,25 billones de dólares. Con esa operación, SpaceX sumó a su portafolio el modelo de IA Grok y los planes para instalar centros de datos en el espacio. En ese orden, los documentos de la OPI también describen proyectos relacionados con la instalación de puestos humanos en la Luna y Marte, y destacan el sistema de transporte espacial Starship como una pieza clave del plan de crecimiento futuro.

Según Reuters, la compañía está considerando destinar hasta el 30% de la oferta a inversores individuales, una proporción inusualmente alta para este tipo de operaciones. Para lograrlo, bancos internacionales como Mizuho, Deutsche Bank, UBS y Barclays recibieron el encargo de captar compradores individuales de alto patrimonio en sus respectivos países.

¿Qué dicen los analistas? Morningstar advierte sobre sobrevaloración

La firma de análisis Morningstar situó el valor de SpaceX en 780.000 millones de dólares, una cifra muy inferior a los 1,77 billones que busca la empresa. Incluso en su escenario más optimista, Morningstar eleva esa valoración hasta 1,3 billones de dólares. Aún así, está por debajo del precio que la compañía pretende alcanzar en bolsa. El analista Nicolás Owens señaló que SpaceX estaría “significativamente sobrevalorada” frente a sus fundamentos actuales. La firma reconoce la fortaleza de Starlink y los negocios de lanzamiento espacial, pero lanza advertencias sobre las líneas de negocio asociadas a inteligencia artificial y los proyectos de infraestructura de datos en el espacio, a los que calificó como “altamente inciertos y difíciles de valorar”.

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