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UPB habilita cuenta bancaria y centro de acopio para ayudar a damnificados por el terremoto

El lugar de recepción de ayudas en especie queda en el campus principal de la UPB, localizado en el sector de Laureles.

  • UPB habilita cuenta bancaria y centro de acopio para ayudar a damnificados por el terremoto
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El punto de acopio para las donaciones en especie queda en el campus principal de la UPB, del barrio Laureles (circular 1ra No.70-01). FOTO: EL COLOMBIANO

La Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín habilitó una cuenta bancaria y un centro de acopio en sus instalaciones para recolectar ayudas con destino a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Le recomendamos leer: Gobierno anuncia $2,6 millones por familia y materiales para damnificados del terremoto en Chocó

“Miles de familias colombianas enfrentan momentos de profunda incertidumbre tras el terremoto que afectó al país. Por eso, desde la UPB queremos unir esfuerzos para brindarles apoyo y esperanza”, dice el centro académico en su portal web, donde plantea las distintas maneras como las personas ligadas a él, así como otras que quieran usar esos instrumentos, se unan a la campaña.

Para donaciones en dinero, la UPB publicó un QR que puede ser escaneado entrando al sitio upb.edu.co/campana-donaciones o también donar mediante transferencia con el número de cuenta de la Fundación Universidad Pontificia Bolivariana 551-00009757, llave @upbsolidaria

Si alguien necesita certificado de la donación puede solicitarla escribiendo y adjuntando el comprobante de pago a facturacionfundacionupb@upb.edu.co

Para colaboraciones en dinero desde otros países, la cuenta de ahorros es la misma y el código SWIFT es COLOCOBM; si solicitan once dígitos se escribe COLOCOBMXXX. Con el mismo efecto, también aporta la dirección de Bancolombia Medellín donde está inscrita la cuenta: Av. Industriales Carrera 48 # 26-85, Piso 1, Torre Norte – Comercio Internacional.

Así se dona en especie

Por otra parte, las donaciones en especie deben llevarse al punto de acopio localizado en la carpa tarima del Campus principal del barrio Laureles (circular 1ra No.70-01).

Allí están recibiendo alimentos no perecederos (arroz, lentejas, fríjol, garbanzos, pasta, harina de maíz, avena, atún y sardinas enlatadas, verduras enlatadas, leche en polvo, aceite, panela, azúcar, galletas y cereales).

También le solicitamos ver: Así se mueve la ayuda tras el terremoto: quién la coordina y cómo llega

Estos deben ir en buen estado, debidamente sellados y con fecha de vencimiento vigente.

También se puede llevar agua en botella, elementos de aseo, pañales para niños y adultos, cobijas y sábanas nuevas.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo se puede donar dinero a los damnificados por el terremoto a través de la UPB?
Las donaciones en dinero pueden hacerse mediante el QR publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana en su campaña de donaciones o mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Fundación Universidad Pontificia Bolivariana 551-00009757, cuya llave es @upbsolidaria.
¿Dónde está el QR para donar a los afectados por el terremoto?
El QR para realizar donaciones está disponible en el sitio web de la UPB destinado a la campaña: upb.edu.co/campana-donaciones.
¿Cómo solicitar un certificado por una donación hecha a la UPB?
El certificado puede solicitarse enviando un correo a facturacionfundacionupb@upb.edu.co y adjuntando el comprobante de pago de la donación.

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