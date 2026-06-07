Alias “El Cuervo” quedó en libertad tras captura por disturbios en la U. de Antioquia

La captura y posterior libertad de Diego Manuel Guzmán, conocido como alias “El Cuervo”, volvió a poner en el centro del debate los disturbios registrados el pasado 3 de junio en la Universidad de Antioquia. La concejala Claudia Carrasquilla aseguró que actualmente se desconoce el paradero del hombre, señalado de participar en esos hechos.

Según la cabildante, después de recuperar su libertad, las autoridades realizaron diferentes actuaciones para intentar ubicarlo, incluyendo llamadas telefónicas, comunicaciones electrónicas, visitas a direcciones asociadas a su entorno familiar y contactos con su abogado defensor. Sin embargo, dichas gestiones no habrían permitido establecer comunicación efectiva con el señalado.

La concejala también aseguró que fuentes consultadas por ella consideran posible que se esté construyendo una narrativa sobre una eventual desaparición forzada. No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales que respalde esa hipótesis.

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El caso tiene origen en los enfrentamientos registrados el pasado miércoles 3 de junio en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, donde encapuchados protagonizaron disturbios que obligaron a la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Undmo) de la Policía. Durante esos hechos, videos difundidos en redes sociales mostraron a una persona accionando un arma en medio de las confrontaciones.

Tras una investigación adelantada por la Policía y la Fiscalía, Guzmán fue capturado cuando se movilizaba en un taxi y, en dicha captura, encontraron un arma dentro de sus posesiones. Durante el procedimiento, las autoridades realizaron allanamientos en los que fueron incautados diversos elementos, entre ellos banderas del ELN, aerosoles y material impreso.

Sin embargo, de acuerdo con la orden de libertad emitida dentro del proceso, el arma encontrada durante las diligencias correspondía a un arma traumática que no presentaba modificaciones, no un arma de fuego. Aunque el elemento no contaba con registro ni permiso, la conducta fue considerada atípica y no constitutiva de un delito que justificara la imposición de una medida privativa de la libertad.

Asimismo, el documento señala que, con los elementos disponibles hasta ese momento, no fue posible establecer que la persona observada en los videos lanzando artefactos explosivos fuera la misma persona capturada. También concluyó que los demás elementos incautados no permitían vincularlo directamente con una conducta delictiva específica.

Por estas razones, la Fiscalía ordenó su libertad y el capturado no fue presentado ante un juez de control de garantías.

Pese a ello, las investigaciones sobre los disturbios continúan. Las autoridades informaron que siguen recopilando elementos materiales probatorios y evidencia física para establecer responsabilidades individuales en los hechos ocurridos durante las protestas.

Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Policía han informado sobre nuevas órdenes judiciales en contra de Guzmán o sobre una eventual declaratoria oficial de desaparición. Las autoridades continúan adelantando las verificaciones correspondientes mientras avanza el proceso investigativo.

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