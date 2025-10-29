¿Por allá no van? Aplicación de transporte lanzó función para alertar sobre zonas de alto riesgo de seguridad en Medellín

Como parte de las medidas de seguridad para evitar que sean víctimas de los criminales, Uber lanzó una nueva herramienta dentro de su aplicación llamada “Zonas de Alerta”. En esta, los conductores podrán conocer los sectores de mayores riesgos para desempeñar su labor y así podrán establecer si toman un servicio o no.
Esta modalidad, que aplica en Medellín y el Valle de Aburrá, funciona como un sistema de aviso en el que cuando el conductor recibe una solicitud con un punto de destino o recogida, en estos se podría ver una alerta para dar a conocer si la zona representa un riesgo para el conductor, la cual aparecerá junto a la dirección en cuestión.