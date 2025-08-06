x

Aplicaciones se comienzan a adaptar para movilizar a los adultos mayores en Medellín

Una de ellas lanzó su opción para esta población, simplificando sus parámetros para que cualquier persona mayor de 60 años la pueda usar sin problemas y su familia pueda estar al tanto de sus recorridos.

  • Con una simple invitación por parte de uno de sus familiares, los adultos mayores podrán hacer uso de esta aplicación para ir al médico o hacer sus actividades. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Santiago Olivares Tobón
Metro

06 de agosto de 2025
Para ir al médico, visitar a sus amigos o realizar cualquier otra actividad, las aplicaciones se vienen adaptando no solo a las necesidades del público joven, sino también a la de los adultos mayores, quienes en su mayoría pueden presentar dificultades para manejar un smartphone.

Una de las que empezó con esta estrategia fue Uber, que a través de una de sus opciones lanzó el mes pasado su opción para los adultos mayores, la cual puede ser sincronizada desde la cuenta de uno de sus familiares para que estén pendientes de sus recorridos.

Según explicaron, además de las facilidades de acceso, también cuentan con textos más grandes, menos pasos para solicitar los viajes y contar con la asistencia de algún familiar o cuidador en caso tal de que tenga alguna dificultad para solicitar el viaje.

Adicionalmente, cuentan con la posibilidad de guardar los destinos más frecuentes para así no tener que registrarlos, dificultando la toma del servicio, y los allegados podrán hacer seguimiento, todo el tiempo, del viaje si lo hacen solos.

Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad de Uber para la región Andina, explicó que “en Uber siempre estamos escuchando las necesidades de los usuarios, es por esto que con esta nueva opción rediseñamos la experiencia desde cero, para que los adultos mayores puedan moverse con mayor facilidad y seguridad, y al mismo tiempo conservar su independencia”.

Para poder acceder a este perfil, el administrador debe escoger el Perfil Familiar, agregar un nuevo miembro e invitar a sus adultos mayores. En caso de que el adulto mayor no tenga la app, le da el enlace para descargarla y, de paso, crear la cuenta para adultos mayores.

Luego de configurarla, podrá contar con la posibilidad de seleccionar el viaje de manera independiente o hacerlo con asistencia de familiares o cuidadores, en caso tal de requerirlo.

Hasta el momento Uber es la primera que lanza una estrategia pensada directamente en los adultos mayores, puesto que las demás hasta el momento avanzan en otras funcionalidades para buscar mejorar, desde su perspectiva, la experiencia de los usuarios.

