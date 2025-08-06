Aplicaciones se comienzan a adaptar para movilizar a los adultos mayores en Medellín

Para ir al médico, visitar a sus amigos o realizar cualquier otra actividad, las aplicaciones se vienen adaptando no solo a las necesidades del público joven, sino también a la de los adultos mayores, quienes en su mayoría pueden presentar dificultades para manejar un smartphone. Una de las que empezó con esta estrategia fue Uber, que a través de una de sus opciones lanzó el mes pasado su opción para los adultos mayores, la cual puede ser sincronizada desde la cuenta de uno de sus familiares para que estén pendientes de sus recorridos.

Según explicaron, además de las facilidades de acceso, también cuentan con textos más grandes, menos pasos para solicitar los viajes y contar con la asistencia de algún familiar o cuidador en caso tal de que tenga alguna dificultad para solicitar el viaje. Entérese: Estas son las medidas que toman las aplicaciones para reducir accidentalidad en servicios de moto en Medellín Adicionalmente, cuentan con la posibilidad de guardar los destinos más frecuentes para así no tener que registrarlos, dificultando la toma del servicio, y los allegados podrán hacer seguimiento, todo el tiempo, del viaje si lo hacen solos. Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad de Uber para la región Andina, explicó que “en Uber siempre estamos escuchando las necesidades de los usuarios, es por esto que con esta nueva opción rediseñamos la experiencia desde cero, para que los adultos mayores puedan moverse con mayor facilidad y seguridad, y al mismo tiempo conservar su independencia”. Le puede interesar: Celulares, morrales y billeteras: estos son los objetos más olvidados por los colombianos en Uber Para poder acceder a este perfil, el administrador debe escoger el Perfil Familiar, agregar un nuevo miembro e invitar a sus adultos mayores. En caso de que el adulto mayor no tenga la app, le da el enlace para descargarla y, de paso, crear la cuenta para adultos mayores.