Aplicaciones se comienzan a adaptar para movilizar a los adultos mayores en Medellín

Para ir al médico, visitar a sus amigos o realizar cualquier otra actividad, las aplicaciones se vienen adaptando no solo a las necesidades del público joven, sino también a la de los adultos mayores, quienes en su mayoría pueden presentar dificultades para manejar un smartphone.
Una de las que empezó con esta estrategia fue Uber, que a través de una de sus opciones lanzó el mes pasado su opción para los adultos mayores, la cual puede ser sincronizada desde la cuenta de uno de sus familiares para que estén pendientes de sus recorridos.