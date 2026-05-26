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Gringos venían a una “simple despedida de solteros” y los devolvieron del aeropuerto José María Córdova

En todo el fin de semana hubo 12 inadmitidos por esta frontera aérea, todos estadounidenses y con el propósito de hacer turismo sexual.

  • Un grupo de siete estadounidenses que venían de Nueva York fueron devueltos, engrosando las cifras de inadmitidos. FOTO: MIGRACIÓN
    Un grupo de siete estadounidenses que venían de Nueva York fueron devueltos, engrosando las cifras de inadmitidos. FOTO: MIGRACIÓN
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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El fin de semana pasado marcó un récord en cuanto al número de personas a las cuales se les prohibió entrar al país por Medellín, a la hora de pasar por los controles migratorios a través del aeropuerto internacional José María Córdova, con doce inadmitidos.

Según señaló Migración, se trataba de ciudadanos estadounidenses que provenían de diferentes ciudades de su país y todos tenían el mismo objetivo: desarrollar actividades relacionadas con turismo con fines de explotación sexual.

Uno de los casos fue el de un grupo que arribó desde Miami y que, en medio del procedimiento de control migratorio, argumentó venir a “una simple despedida de solteros”.

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No obstante, los oficiales de la entidad de control migratorio definieron la inadmisión de dos hombres estadounidenses, ya que al indagar por su itinerario en la capital antioqueña se evidenció que pretendían contratar uno de los llamados tours privados y fiestas exclusivas para extranjeros que incluyen consumo ilimitado de licor, drogas, y disponer de mujeres “muy jóvenes dispuestas a todo”, además de otros servicios explícitos que representan riesgo de explotación sexual de niños, niñas, y adolescentes.

En otro procedimiento de control fueron inadmitidos siete estadounidenses que provenían de Nueva York, por razones similares a los anteriores. Pero además, otro ciudadano del mismo país y ciudad tuvo que retornar por donde vino por idénticas causas.

También se aplicó la medida administrativa de inadmisión a otro norteamericano que arribó desde República Dominicana porque, como en los casos precedentes, en la entrevista se pudo establecer que su viaje a la capital antioqueña tenía el propósito real de incurrir en actos de presunta explotación sexual, de acuerdo a información suministrada por la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

Por otra parte, una alerta de la plataforma Angel Watch permitió anticipar la llegada y preparar un protocolo exprés de inadmisión a un ciudadano más, ubicándolo antes de pasar al filtro de control migratorio para notificarle la decisión administrativa del Estado colombiano que rechazó su ingreso al país, y ordenó devolverlo en el mismo vuelo en el que había llegado desde la llamada “Ciudad del Sol”.

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Al hablar de estos logros, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó que en menos de cinco meses transcurridos de 2026 van 73 personas inadmitidas por el aeropuerto José María Córdova, superando en menos de la mitad del año los 71 que fueron la totalidad de inadmitidos durante 2025.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué significa ser inadmitido en Colombia al llegar al aeropuerto?
La inadmisión es una medida migratoria que impide el ingreso de un extranjero al país cuando las autoridades encuentran inconsistencias, riesgos o posibles actividades contrarias a la ley. La persona debe regresar en el mismo vuelo o en el siguiente disponible.
¿Qué es Angel Watch y cómo ayuda a detectar extranjeros de riesgo en Medellín?
Angel Watch es una plataforma de alertas internacionales que permite advertir la llegada de viajeros con antecedentes o señales de riesgo asociadas a delitos sexuales, ayudando a activar protocolos preventivos en aeropuertos colombianos.
¿Cuántos extranjeros han sido inadmitidos en Medellín por turismo sexual en 2026?
Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, hasta mayo de 2026 iban 73 inadmisiones en el aeropuerto José María Córdova, superando las 71 registradas durante todo 2025.

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Manuel Villa Mejía
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