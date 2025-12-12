Van ocho taxistas asesinados este año en el Valle de Aburrá: el último fue hallado dentro del carro con el cinturón puesto

La ola de violencia en Medellín sigue creciendo, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, ya van 324 homicidios este año, 16 casos más que el año pasado, cuando la ciudad cerró con 290 asesinatos.

El último hecho se reportó en la noche del jueves, 11 de diciembre, cuando un taxista identificado como Héctor Fabio Cano, de 46 años, fue asesinado mientras conducía su vehículo en la carrera 71A, en el barrio Alfonso López, noroccidente de Medellín. El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado en el asiento del taxi, con el cinturón puesto.

De acuerdo con el informe del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Cano fue atacado con arma de fuego. La información preliminar señala que, mientras conducía, una motocicleta, se le acercó y desde allí le dispararon dos sicarios en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Aunque no se reportaron capturas en el sitio, las autoridades lograron identificar, mediante labores de revisión de cámaras de seguridad, una moto Kawasaki y un vehículo Chevrolet Spark gris, ambos ubicados en lugares distintos al del ataque. Estos registros están siendo analizados para establecer si tienen relación con el crimen.

Por el momento, las autoridades adelantaron la inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos para esclarecer el móvil del asesinato y dar con los responsables.

Es de anotar que las armas de fuego siguen siendo la modalidad más utilizada en homicidios, con 162 casos, seguido por las armas blancas con 115. Solo este año, ya van al menos ocho taxistas asesinados en diferentes circunstancias en el Valle de Aburrá, 7 casos se han reportado en Medellín y uno en Bello.

Hace un mes, otro taxista había sido asesinado, el hombre identificado como John Alejandro Osorio Maldonado, de 44 años, salió de su vivienda hacia la plaza de vicio del barrio El Raizal, en la comuna 3 (Manrique), de Medellín, para comprar una dosis de marihuana. En ese momento sostuvo un altercado con quien sería su jíbaro, siendo asesinado con un arma blanca.

Los hechos ocurrieron en la calle 79 con la carrera 40, en el sector conocido como El Hoyo, en este crimen también habrían participado otras dos personas que, al parecer, se dedicaban a comercializar estas drogas.

En medio de esta agresión, Osorio Maldonado recibió dos heridas de arma blanca en una de sus piernas que lo dejaron gravemente herido. Sin embargo, el taxista alcanzó a caminar hasta su casa, a la cual ingresó para desplomarse y fallecer dentro de la misma.

Al conocerse este asesinato, las autoridades procedieron a la búsqueda de los responsables y allí capturaron a Alejandro Vidales Mesa, de 22 años, a quien se le encontraron 200 gramos de marihuana, que, al parecer, iban a ser vendidos en este sector. Los otros dos responsables ya fueron identificados por las autoridades, quienes avanzan en su búsqueda.