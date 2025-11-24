Video: taxista apuñaló a peatón que le reclamó por pasarse un semáforo en rojo en el Centro de Medellín

Un simple reclamo tuvo como respuesta algo que pudo haber terminado en un desenlace trágico. El hecho ocurrió en Guayaquil, en pleno Centro de Medellín, el pasado sábado 22 de noviembre, cuando una pareja se disponía a cruzar la calle en la carrera 57 con calle 48, pero de repente un taxi cruzó el semáforo en rojo y por poco los atropella. Lea: Hasta por $1.000 pesos se han dado peleas que dejan muertos en Medellín El peatón le reclamó al taxista por la imprudencia, pero en lugar de encontrar una disculpa, lo que vio inmediatamente fue un cuchillo con el que se bajó el chofer para amenazarlo tanto a él como a la mujer que lo acompañaba. El taxista de 47 años atacó al peatón y le causó heridas en el tórax y en el antebrazo izquierdo, mientras la víctima, de 45 años, intentaba protegerse para no ser asesinado.

El azar en este caso obró en favor de la justicia. Una patrulla se desplazaba a esa hora, cerca de las 2:00 p.m., por la carrera 56 con calle 49 cuando alguien les alertó de que a unos pocos pasos el violento chofer estaba a punto de asesinar a un hombre. Al llegar fue capturado en flagrancia, por lo que fue capturado de inmediato y el vehículo inmovilizado. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para continuar posteriormente con el proceso de denuncia.

