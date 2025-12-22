Tarifas en plataformas están por las nubes en Medellín: viajes subieron 20%

“Aparte de caro, bien demorado”, expresó Sebastián Cardona, un ciudadano que al igual que miles de personas en el Valle de Aburrá viven el trajín de movilizarse en transporte público y de plataformas durante esta temporada. El aumento de viajeros por las fiestas, la llegada de turistas extranjeros, las lluvias y un parque automotor cada vez más grande han convertido los desplazamientos diarios en recorridos impredecibles, con tiempos de viaje que se duplican y tarifas cada vez más altas.
Según la Asociación de Conductores de Plataforma (Acopla), este mes la demanda de aplicaciones digitales creció hasta un 30% en el Valle de Aburrá, siendo las zonas de mayor afluencia El Poblado, Laureles, el centro de Medellín, Parques del Río, las rutas hacía las terminales de transporte y los aeropuertos.
“Un servicio que normalmente es de diez minutos, en este tiempo se puede tardar entre 30 y 40 minutos. La movilidad está terrible”, aseguró César Cano, presidente de Acopla.