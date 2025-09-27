Sos Paisa, la red que une la diáspora de casi un millón de antioqueños en el exterior

Valeria Ortiz no tiene una carrera diplomática avalada por credenciales y títulos pero se toma bien a pecho su papel de “embajadora” de los antioqueños en Singapur. En junio de 2024, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viajó a esa isla asiática, a la cumbre de ciudades llamada World Cities Summit, y ella le ayudó a moverse en una cultura tan diferente; luego, en junio de este año fue el gerente de EPM, Jhon Mesa, y de nuevo ella fungió como anfitriona.
Así mismo, cuando una delegación representó allá a Colombia en un mundial de natación, se puso a sus órdenes y aunque no la ocuparon se hizo presente, solitaria, con su bandera tricolor haciéndoles barra a rabiar.
Valeria está muy pendiente también de integrar a la colonia antioqueña en ese lejano país, incluidos los frecuentes almuerzos en los que, por supuesto, son invitadas centrales la arepa y la bandeja paisa.