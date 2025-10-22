En video | Alemán acabó secuestrado por dos mujeres que había contratado en el Parque Lleras, de Medellín

Después de tres días de haber arribado a Medellín, proveniente de Alemania, un joven de 19 años decidió buscar los servicios sexuales de una mujer en la calle 10, en las afueras del Parque Lleras. Allí habría contactado a un menor de edad, quien a su vez le presentó a las dos mujeres mayores de edad. En medio de la negociación, pactaron ir a una casa en el barrio Prado, en el centro de Medellín, donde en lugar de recibir los servicios que buscaba terminó secuestrado y su familia extorsionada. Sobre las 3:00 de la mañana del pasado domingo, este extranjero, de nombre Lino, se contactó con el menor de edad, quien en un comienzo le habría vendido unas sustancias estupefacientes. El europeo le habría manifestado su idea de continuar con la fiesta y para ello le pidió contactarse con dos mujeres para hacerlo. Ellas aceptaron su oferta económica, todo a cambio de irse para una casa fuera del sector, en la cual le aseguraron que se iba a sentir más cómodo.

“Cuando llegan a esta residencia, este extranjero es retenido en contra de su voluntad y estas personas contactan a sus familiares en Alemania, exigiéndoles una cifra para liberarlo”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, sobre este hecho. De acuerdo con los informes de inteligencia, a estos europeos les habían pedido, inicialmente, 5.000 euros (22.600.000 pesos colombianos) para que recobrara su libertad. A esto se sumó que a Lino le quitaron otros 2.000 euros (9 millones de pesos) que tenían en sus tarjetas de crédito, dinero en efectivo y su teléfono celular. Entérese: Encontraron muerta a estudiante desaparecida de la Universidad Nacional, sede Medellín En medio del susto, y por recomendación de las autoridades alemanas, estas personas alcanzaron a entregarles a los delincuentes 3.000 euros (13.600.000 pesos) mediante transferencias bancarias, todo el pasado domingo. Sin embargo, al lunes, los criminales hicieron una nueva solicitud por un monto similar y desde la embajada de Alemania hicieron la solicitud de que buscaran a este ciudadano. “De inmediato se activó el Gaula de la Policía Metropolitana, que comenzaron con las labores de inteligencia correspondientes y lograron ubicar la vivienda, a la cual ingresaron para rescatar a esta personas y detener a los responsables de este hecho criminal”, explicó el secretario Villa Mejía.

En este hecho fueron detenidas seis personas, tres hombres –entre los 19 y los 27 años– y dos mujeres –de 20 y 31 años–, y se aprehendió al menor de edad –de 14 años– (una de las mujeres era colombiana, mientras que los demás eran de Venezuela, según las autoridades). Todos formarían parte de una estructura criminal que estaría enfocada en captar extranjeros para retenerlos, hurtarlos y tratar de pedirles dinero a sus familiares en sus países de origen. A todos se les procesó en las últimas horas por los delitos de secuestro y hurto calificado y agravado, por lo que fueron enviados a prisión los cinco adultos, mientras que al menor se le inició un proceso de restablecimiento de derechos y fue trasladada a un Centro de Internamiento Preventivo (CIP). Le puede interesar: Joven de 21 años fingió su propio secuestro en Bucaramanga para extorsionar a su mamá y poder pagar deudas En medio del operativo de rescate de este extranjero, les encontraron cuatro teléfonos celulares a los procesados, los cuales son investigados para establecer las afectaciones en este caso y en otros procesos similares. Así mismo hallaron el celular y la tarjeta de crédito de este europeo. Fueron 36 las horas en las que el alemán estuvo secuestrado parte de estas personas y cuando lo rescataron, informó el subcomadante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Adolfo Rodríguez, al parecer se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. “Estamos indagando si se las suministraron cuando lo tenían retenido”, explicó. Después del rescate de este alemán, lo trasladaron a un centro asistencial para hacerle las valoraciones médicas correspondientes y luego de encontrar que no tenía ningún quebranto de salud, más allá del exceso de estupefacientes en su cuerpo, le dieron de alta y horas más tarde se determinó que debía regresar a su país de origen, llegando este martes a uno de los terminales aéreos alemanes.