Rubén quiere subir y bajar el edificio Coltejer, de Medellín, por 24 horas seguidas

Al español Rubén López Escudero pareciera que ningún reto le queda pequeño. Se ha medido a las heladas temperaturas del Polo Norte, ha nadado en el Triángulo de las Bermudas y ha hecho travesías en el Amazonas en condiciones de supervivencia extrema. En total completó 19 hitos que para muchos suenan imposibles, y ahora, eligió uno de los edificios más emblemáticos de Medellín para ejecutar su reto número 20.
El edificio Coltejer será el gigante arquitectónico al que este hombre le medirá el aceite o mejor, el concreto, subiendo y bajando los 750 escalones durante 24 horas seguidas con un propósito paralelo: recolectar 10 o más toneladas de alimentos para causas benéficas de la capital antioqueña.