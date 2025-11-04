x

Rescataron a niña de cuatro años que dejaron sola en una casa en Laureles

Las autoridades desplegaron un operativo en el occidente de Medellín para rescatar una menor que habría sido abandonada.

  • La niña de cuatro años fue rescatada en un operativo conjunto entre la Policía y los Bomberos de Medellín. FOTO: Cortesía Policía Meval
El Colombiano
El Colombiano
04 de noviembre de 2025
bookmark

En un operativo conjunto, agentes de la Policía y socorristas de los Bomberos rescataron a una niña de cuatro años que se encontraba sola en una casa del barrio Laureles en Medellín.

El operativo se realizó este fin de semana y según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue desplegado cuando a las autoridades llegó una alerta de una menor que al parecer habría sido abandonada.

Le puede interesar: Alerta en Antioquia | 47 niños han muerto este año por infección respiratoria: ¿cómo prevenirlo?

El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que además del apoyo de los bomberos, la acción fue liderada por agentes del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía, que atendió el caso con máxima prioridad.

“Los uniformados, con profesionalismo y sensibilidad humana, garantizaron la protección de la menor, dejándola bajo custodia de la Comisaría para el restablecimiento de sus derechos”, expresó el uniformado.

En videos captados por las autoridades quedó registrado el momento en el que los bomberos tuvieron que forzar la entrada a la casa, en la que la menor se encontraba sola.

Tras lograr acceder al lugar, la menor, desorientada ante la situación, salió al encuentro de los socorristas y los oficiales, quienes la pusieron bajo protección.

Lea también: Desnutrición aguda infantil se redujo a la mitad en los últimos dos años en Medellín

Las autoridades señalaron que la menor fue trasladada bajo custodia a un lugar seguro.

La Policía finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación en la que un menor pueda estar en riesgo o se le estén vulnerando sus derechos

Para ello recordó que puede llamarse a la línea de emergencias 123 o a la línea del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) 141.

Preguntas sobre la nota:

¿Qué pasa después de que rescatan a un niño abandonado?
La menor queda bajo custodia del ICBF o autoridad correspondiente, se evalúa su estado, se protege su integridad y se inicia el restablecimiento de sus derechos.
¿Qué derechos tiene la niña rescatada?
Tiene derecho a protección, atención inmediata, custodia segura, evaluación psicológica y social, y en su caso reintegración familiar o atención especializada.
¿Cuál es la importancia de denunciar estos casos lo antes posible?
Una denuncia inmediata ayuda a proteger la vida y bienestar del menor, evita riesgos mayores como desnutrición, explotación o daño psicológico, y permite intervención rápida de las autoridades.

