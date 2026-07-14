Rescatan a 10 perros víctimas de maltrato en Medellín: estaban desnutridos y entre excrementos

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal y el Centro de Bienestar Animal La Perla permitió rescatar a 10 perros que permanecían en una vivienda del barrio Bello Oriente, en Medellín, donde las condiciones en las que vivían comprometían seriamente su salud y bienestar.

La intervención fue realizada por uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, quienes aplicaron la aprehensión material preventiva de los animales, conforme a lo establecido en la Ley 84 de 1989 y la Ley 1774 de 2016, que regulan la protección y el bienestar animal en Colombia.

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