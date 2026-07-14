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Rescatan a 10 perros víctimas de maltrato en Medellín: estaban desnutridos y entre excrementos

Los animales quedaron bajo el cuidado del Centro de Bienestar Animal La Perla, donde reciben atención veterinaria.

  • Durante la inspección, las autoridades evidenciaron que los caninos presentaban un avanzado estado de caquexia, una condición asociada con desnutrición severa y pérdida extrema de masa corporal. FOTO Policía Metropolitana.
    Durante la inspección, las autoridades evidenciaron que los caninos presentaban un avanzado estado de caquexia, una condición asociada con desnutrición severa y pérdida extrema de masa corporal. FOTO Policía Metropolitana.
El Colombiano
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hace 5 horas
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Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal y el Centro de Bienestar Animal La Perla permitió rescatar a 10 perros que permanecían en una vivienda del barrio Bello Oriente, en Medellín, donde las condiciones en las que vivían comprometían seriamente su salud y bienestar.

La intervención fue realizada por uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, quienes aplicaron la aprehensión material preventiva de los animales, conforme a lo establecido en la Ley 84 de 1989 y la Ley 1774 de 2016, que regulan la protección y el bienestar animal en Colombia.

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¿Qué es la caquexia en perros?

Durante la inspección, las autoridades evidenciaron que los caninos presentaban un avanzado estado de caquexia, una condición asociada con desnutrición severa y pérdida extrema de masa corporal.

Además, permanecían en un espacio con acumulación de excrementos y orina, escasa iluminación, presencia de pulgas y otras condiciones antihigiénicas que ponían en riesgo su integridad.

Tras el rescate, los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde actualmente reciben valoración médico-veterinaria, atención especializada y un proceso integral de recuperación para restablecer su estado de salud.

Las autoridades advirtieron que los responsables de los perros podrían enfrentar sanciones económicas de hasta cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de procesos administrativos por parte de la Inspección de Protección Animal.

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Dependiendo de los resultados de las investigaciones, también podrían derivarse acciones penales si se determina la existencia de conductas constitutivas de maltrato animal.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de presunto maltrato o abandono de animales a través de la línea de emergencias 123 o informando a la patrulla de vigilancia más cercana, con el fin de proteger la vida y el bienestar de los animales.

¿Por qué fueron rescatados los 10 perros en Medellín?
Los perros fueron rescatados porque las autoridades encontraron que vivían en condiciones que comprometían gravemente su bienestar. Presentaban desnutrición severa, permanecían entre excrementos y orina, tenían pulgas y estaban en un espacio con poca iluminación y condiciones insalubres.
¿En qué barrio de Medellín encontraron a los perros en presunto estado de maltrato?
Los animales fueron hallados en una vivienda del barrio Bello Oriente, donde las autoridades adelantaron un operativo conjunto para verificar una presunta situación de maltrato animal.
¿Qué es la caquexia, la condición que presentaban los perros rescatados?
La caquexia es un estado de desnutrición extrema caracterizado por una pérdida severa de peso y masa muscular. En los animales puede poner en riesgo su vida si no reciben atención veterinaria oportuna.

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