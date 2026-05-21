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¿Monta en metro y aún no ha renovado su Cívica Classic? Pilas que queda poco tiempo para hacerlo

La empresa de transporte anunció que a partir del 1 de julio no se podrá ingresar al sistema con la tarjeta Cívica Classic.

  • El trámite de renovación de la Cívica Classic es gratuito y se realiza en diferentes Puntos de Atención al Cliente del sistema de transporte. FOTO Camilo Suárez.
    El trámite de renovación de la Cívica Classic es gratuito y se realiza en diferentes Puntos de Atención al Cliente del sistema de transporte. FOTO Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Metro de Medellín avanza en la renovación de las tarjetas Cívica Classic, las cuales fueron expedidas entre 2007 y 2014 y su saldo no puede ser activado por medio de la tecnología NFC.

A la fecha, ya se cambiaron 71.000 tarjetas, sin embargo aún siguen sin ser renovadas cerca de 140.000 que, según la empresa de transporte, fueron utilizadas por los usuarios al menos una vez en el último año.

Lea más: El Metro anuncia nuevas opciones para los usuarios que aún no renuevan su Cívica, ¿cuáles son?

El 30 de junio es el plazo límite para renovar la Cívica Classic. Las personas que no realicen el trámite antes de esta fecha no podrán ingresar al sistema a partir del 1 de julio, debido a la actualización tecnológica que está implementando el metro en sus diferentes redes. Cabe aclarar que el trámite no tiene ningún costo.

Los puntos donde se puede hacer el cambio

La entidad dispone de varios Puntos de Atención al Cliente en su sistema para que los usuarios se acerquen y puedan hacer la renovación, de manera gratuita, de su tarjeta Cívica Classic.

Los PAC están ubicados en las siguientes estaciones: Niquía, Acevedo, San Antonio (en los costados oriente y occidente), Itagüí y San Javier, los cuales funcionan de lunes a viernes de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. en jornada continua.

En la estación Sabaneta también hay otro Punto de Atención al Cliente, pero este es exclusivo para el trámite de renovación, y funciona de lunes a viernes de 6:15 a. m. a 3:45 p. m., también en jornada continua.

“Lo bueno de este punto es que tiene muy buena capacidad, allí no se realizan otros trámites, solo la renovación de las tarjetas Cívica, así que invitamos a nuestros viajeros a que se dirijan allí a hacer el cambio”, dijo Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio del Metro.

¿Cómo saber si debe renovar su Cívica?

El Metro de Medellín dispuso del siguiente link para que pueda corroborar, ingresando su número de documento, si debe o no renovar su tarjeta Cívica.

Para los usuarios que no están obligados a renovar, pero necesitan una nueva tarjeta por pérdida o daño, el procedimiento corresponde a una segunda vía, que sí tiene un costo de $12.100 y se realiza en los mismos puntos de atención. Este trámite es independiente del proceso masivo de actualización tecnológica.

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