¿Monta en metro y aún no ha renovado su Cívica Classic? Pilas que queda poco tiempo para hacerlo

El Metro de Medellín avanza en la renovación de las tarjetas Cívica Classic, las cuales fueron expedidas entre 2007 y 2014 y su saldo no puede ser activado por medio de la tecnología NFC.
A la fecha, ya se cambiaron 71.000 tarjetas, sin embargo aún siguen sin ser renovadas cerca de 140.000 que, según la empresa de transporte, fueron utilizadas por los usuarios al menos una vez en el último año.
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El 30 de junio es el plazo límite para renovar la Cívica Classic. Las personas que no realicen el trámite antes de esta fecha no podrán ingresar al sistema a partir del 1 de julio, debido a la actualización tecnológica que está implementando el metro en sus diferentes redes. Cabe aclarar que el trámite no tiene ningún costo.