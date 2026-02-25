Recomendaciones para viajar entre Medellín y Bogotá por derrumbe en la vía

En la conexión vial entre Medellín y Bogotá se reporta un derrumbe de grandes proporciones que obligó al cierre total de la carretera en el sector conocido como Glorieta Capellanía, en el corredor Bogotá–Medellín. La información inicial indica que la emergencia afecta completamente el paso de vehículos en este tramo, por lo que no hay tránsito habilitado mientras se realizan las labores de atención.
Las autoridades viales han informado que el cierre está activo en ambos sentidos de circulación. El reporte incluye referencia al numeral de emergencias viales #767 y a la intervención del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad encargada de coordinar y divulgar las recomendaciones para quienes se desplazan por esta ruta estratégica entre Antioquia y el centro del país.
Además del reporte de cierre total, se conoce que la situación ha sido explicada por Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, en declaraciones a medios regionales, en las que se ha referido al impacto del derrumbe sobre la movilidad en la vía principal Medellín–Bogotá. No se han entregado, en las fuentes consultadas, datos adicionales sobre personas afectadas ni tiempos oficiales de reapertura. No especificado.