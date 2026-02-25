Recomendaciones para viajar entre Medellín y Bogotá por derrumbe en la vía

En la conexión vial entre Medellín y Bogotá se reporta un derrumbe de grandes proporciones que obligó al cierre total de la carretera en el sector conocido como Glorieta Capellanía, en el corredor Bogotá–Medellín. La información inicial indica que la emergencia afecta completamente el paso de vehículos en este tramo, por lo que no hay tránsito habilitado mientras se realizan las labores de atención. Las autoridades viales han informado que el cierre está activo en ambos sentidos de circulación. El reporte incluye referencia al numeral de emergencias viales #767 y a la intervención del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad encargada de coordinar y divulgar las recomendaciones para quienes se desplazan por esta ruta estratégica entre Antioquia y el centro del país. En contexto: Gigantesco alud taponó la autopista Medellín - Bogotá: equivale a 4.200 volquetas Además del reporte de cierre total, se conoce que la situación ha sido explicada por Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, en declaraciones a medios regionales, en las que se ha referido al impacto del derrumbe sobre la movilidad en la vía principal Medellín–Bogotá. No se han entregado, en las fuentes consultadas, datos adicionales sobre personas afectadas ni tiempos oficiales de reapertura. No especificado.

¿Hay paso en la autopista Medellín-Bogotá actualmente? No, hay un cierre total en ambos sentidos en el sector de San Luis, Oriente antioqueño, debido a un deslizamiento de tierra de gran magnitud que afectó toda la calzada. ¿Qué rutas alternas existen para viajar de Medellín a Bogotá? Ante el cierre en San Luis, los conductores pueden tomar la vía por Puerto Berrío (Ruta del Sol) o la vía Manizales (Letras). ¿A qué hora abrirán la vía Medellín-Bogotá hoy? Aún no hay una hora oficial de reapertura.

De acuerdo con reportes de medios nacionales y regionales, la emergencia se registra en jurisdicción del municipio de San Luis, en el oriente de Antioquia, sobre la autopista que conecta Medellín con Bogotá. Allí se ha informado de un cierre total por un derrumbe catalogado como de grandes proporciones, que afecta por completo la calzada y obliga a suspender el flujo vehicular en el sector. El Instituto Nacional de Vías ha señalado públicamente que se trata de un evento que requiere atención con maquinaria amarilla y presencia de equipos técnicos en la zona para adelantar las labores de remoción y verificación de condiciones de seguridad antes de reabrir el paso. La entidad ha difundido la información y las recomendaciones a través de sus canales oficiales y de redes sociales, recordando a conductores y empresas transportadoras el uso de #767 para reportar novedades y obtener orientación en tiempo real.



En reportes recientes, distintos medios de comunicación han reiterado que la autopista Medellín–Bogotá permanece cerrada por el derrumbe y que la afectación se concentra en un tramo específico, en el que la caída de material obstruye totalmente la vía. Tanto portales informativos como autoridades departamentales han insistido en que la circulación por este corredor se encuentra interrumpida.

Recomendaciones para quienes viajan entre Medellín y Bogotá

Para las personas que planean viajar por tierra entre Medellín y Bogotá mientras se mantiene el cierre por derrumbe, las autoridades viales y de gestión del riesgo han reiterado una serie de recomendaciones básicas orientadas a reducir riesgos y evitar congestiones adicionales en la región de Antioquia: Las instituciones encargadas de atender la emergencia han insistido en que el respeto por los cierres totales y las instrucciones en sitio es clave para la seguridad de los viajeros y para que los equipos de maquinaria y organismos de socorro puedan trabajar con mayor eficiencia en la remoción del material y la estabilización de la ladera. Puede leer: ¡Ojo! Si va por el Túnel de Oriente esta semana, esté pendiente de los cierres viales programados

Importancia de esta vía para Antioquia y el centro del país

La vía Medellín–Bogotá es una de las principales arterias viales de Colombia, al conectar la capital de Antioquia con el centro del país y servir como corredor estratégico para el transporte de carga, alimentos y pasajeros. Los derrumbes y cierres totales en este corredor, especialmente en sectores ubicados en municipios del oriente antioqueño como San Luis, tienen un impacto directo en la movilidad regional y en los tiempos de llegada y salida hacia Bogotá y otros destinos de la región central. Medios locales han detallado que la región enfrenta múltiples afectaciones por deslizamientos y pérdida de banca en distintos puntos de la red vial, lo que ha obligado a mantener frentes activos de maquinaria en varios municipios, además de declarar medidas de atención ante la temporada de lluvias. Estos antecedentes explican por qué la situación en la autopista Medellín–Bogotá se inserta en un contexto más amplio de inestabilidad de taludes y daños en la infraestructura vial de Antioquia.

Lo que sigue para los viajeros y la región

Mientras se mantiene la emergencia por el derrumbe en la vía entre Medellín y Bogotá, los viajeros que requieran desplazarse entre Antioquia y el centro del país deberán priorizar la consulta permanente de la información oficial, ajustar horarios y, cuando sea posible, posponer viajes no esenciales hasta que las autoridades confirmen la reapertura segura del corredor. El seguimiento a las recomendaciones del Invías, el uso del #767 y la coordinación con empresas de transporte serán determinantes para reducir riesgos y adaptarse a las restricciones de movilidad mientras avanzan las labores de remoción y control en el tramo afectado.

Bloque de preguntas y respuestas