A empujones terminó altercado de la policía de Dallas en hotel de la Selección de Egipto, ¿otro exceso?

La fiesta del fútbol en Estados Unidos se ha visto opacada por denuncias de abusos contra integrantes de los organismos de seguridad de ese país. Sobre ellos recaen reclamos por aparentes excesos hacia varias de las selecciones que se disputan el Mundial de Norteamérica 2026, así como contra los aficionados a quienes no permiten lograr su sueño de alcanzar una foto o un autógrafo de sus ídolos futbolistas.
A las imágenes de excesivos controles de emigración a selecciones como Argentina, se han sumado en las últimas horas un video en el que se evidencia un altercado entre Ibrahim Hassan, asistente de la selección de Egipto, y un efectivo de la Policía, quien trató de impedir que un niño consiguiera una foto y un autógrafo de los jugadores de ese país.
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