Recluso con esquizofrenia fue asesinado en estación de policía de Medellín: cinco años después envían a la cárcel al señalado

Cinco años después de un homicidio ocurrido dentro de una estación de policía de Medellín, la Fiscalía logró la judicialización de un nuevo presunto implicado. Se trata de Luis Fernando Correa Vergara, de 44 años, quien deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso por la muerte de un hombre recluido en una celda del barrio Doce de Octubre. Lea más: A alias Chester, señalado de tres homicidios en el sur del Aburrá, lo hallaron muerto en la cárcel de La Estrella, Antioquia Los hechos que investiga la Fiscalía ocurrieron el 4 de septiembre de 2021. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba recluida en esa estación cuando varios de los internos, presuntamente, la sujetaron y la golpearon dentro de la celda. La agresión habría terminado de la peor manera. Según la hipótesis recopilada por los investigadores, los hombres le pusieron una bolsa plástica en la cabeza, provocándole la muerte.

El dictamen reveló cómo murió

El examen de Medicina Legal fue clave para establecer las circunstancias del fallecimiento. El dictamen concluyó que la víctima murió por estrangulamiento y sofocación, de acuerdo con la agresión que habría sufrido dentro de la celda.

Según la Fiscalía, el hombre había ingresado a la estación cuatro días antes del homicidio y padecía esquizofrenia. La investigación fue coordinada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, con apoyo del CTI y de la Policía Nacional, que recopilaron elementos para establecer la posible participación de los internos en el crimen. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Correa Vergara por el delito de homicidio agravado. Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos.

Hay más judicializados por el mismo caso

La Fiscalía, a su vez, informó que por los mismos hechos y bajo la misma imputación por homicidio agravado, otros cuatro hombres ya habían sido judicializados. Tres de ellos, señalados como presuntos coautores del homicidio, fueron enviados a prisión en agosto de 2023 por decisión de un juez de control de garantías. Al igual que Correa Vergara, ninguno aceptó los cargos imputados. Entérese: La angustia de la familia de la ingeniera Sandra Zuluaga: fecha clave no se cumplió y presunto asesino podría quedar libre La nueva actuación amplía así la investigación sobre lo ocurrido en septiembre de 2021 dentro de la estación del Doce de Octubre y pone bajo la lupa un crimen cometido en un lugar bajo custodia policial. La investigación continuará para establecer el grado de participación que habría tenido cada uno de los procesados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: