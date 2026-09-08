Recluso con esquizofrenia fue asesinado en estación de policía de Medellín: cinco años después envían a la cárcel al señalado

Cinco años después de un homicidio ocurrido dentro de una estación de policía de Medellín, la Fiscalía logró la judicialización de un nuevo presunto implicado.
Se trata de Luis Fernando Correa Vergara, de 44 años, quien deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso por la muerte de un hombre recluido en una celda del barrio Doce de Octubre.
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Los hechos que investiga la Fiscalía ocurrieron el 4 de septiembre de 2021. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba recluida en esa estación cuando varios de los internos, presuntamente, la sujetaron y la golpearon dentro de la celda.
La agresión habría terminado de la peor manera. Según la hipótesis recopilada por los investigadores, los hombres le pusieron una bolsa plástica en la cabeza, provocándole la muerte.