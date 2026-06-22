En medio de reclamos e intimidaciones, así avanza el escrutinio en Medellín, ¿hay cambios versus el preconteo?

El cierre de los escrutinios en Medellín, este lunes en Plaza Mayor, estuvo marcado por las denuncias, las ofensas y los enfrentamientos verbales entre los seguidores y delegados de los candidatos Abelardo de la Aspriella e Iván Cepeda.

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Lo que debió ser un escenario de respeto hacia los jurados que realizaban la labor de escrutinio, con el pasar de las horas se convirtió en uno de acusaciones e intimidaciones.

Según personas que estaban en el lugar, algunos activistas de la campaña del candidato perdedor, de acuerdo con el preconteo entregado el domingo por la Registraduría, pasaban por cada mesa haciendo impugnaciones y pidiendo abrir los votos, aun sin los trámites requeridos.

“No quieren reconocer los resultados de ninguna manera. No recuperaron ni siquiera un voto. Están poniendo condiciones y pidiendo garantías”, dijo Thomas Piedrahita, activista político y consejero de Juventud en Envigado.