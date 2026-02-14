Tres casos, un drama: el fuego que expuso conflictos y descuidos

Un paciente psiquiátrico absorto en un delirio, un amor matrimonial roto que terminó en luto y un fogón descuidado que sirvió de chispa para una absurda tragedia que dejó a una pequeña niña huérfana, hacen parte de las historias que en apenas ocho días recordaron que los incendios –que cada tanto sacuden los barrios de la ciudad– están lejos de ser una mera cifra.
Desde las laderas de la comuna de Manrique, pasando por las calles del barrio La Milagrosa y hasta el barrio Santa María la Nueva, en Itagüí, la furia del fuego dejó una estela de destrucción con múltiples y complejos matices.
