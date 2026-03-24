¿Cuándo reabrirán la calzada de la Avenida El Poblado que fue cerrada la semana pasada por un hueco?

Ya va una semana que literalmente la tierra se abrió y casi se traga un bus de servicio público que en las horas de la tarde se movilizaba sobre la Avenida de El Poblado a la altura de la calle 7, muy cerca del hotel Dann Carlton.



La socavación que apareció el pasado 17 de marzo en el sentido sur–norte de la importante avenida fue provocada por las uertes lluvias de la semana pasada, lo que obligó a los organismos de emergencia a correr para atajar el asunto.



A raíz del suceso, las autoridades adelantaron estudios técnicos urgentes para dar inicio a los trabajos de estabilización del terreno, proceso que podría tardar varios días debido a la magnitud del daño.



Este diario consultó con las entidades del distrito para conocer las conclusiones de los estudios y qué tipo de trabajos se van a realizar en la zona para rehabilitar el paso vial en el sector, así como la fecha de reapertura del corredor.



Para tal fin, se entabló diálogo con la Secretaría de Infraestructura, pero desde allí indicaron que el tema lo estaba manejando la Secretaría de Medio Ambiente. Nuevamente se hizo lo propio con esta dependencia. Desde Medio Ambiente indicaron que se está a la espera de ser autorizados para que uno de los funcionarios de la entidad pueda tomar la vocería del asunto y brindar información sobre los trabajos de estabilización y posibles fechas de reapertura. Lea también: Hueco en la avenida El Poblado: se abrió una de las calzadas



Según se supo en horas de la tarde, el alcalde de Medellín y el secretario de Infraestructura darán una rueda de prensa en la mañana de este miércoles 25 de marzo para brindar anuncios al respecto. Eso sí, el único dato concreto es que hasta ahora la fecha de reapertura de la Avenida de El Poblado sigue siendo incierta, por lo que conductores y ciudadanos deben mantener la paciencia si piensan circular por este sector.



Conductores y ciudadanos reportan baja circulación en la zona y una notable ausencia de transporte público y taxis. Además, vías como la calle 10 y la avenida Las Vegas presentan alta congestión, dificultando el desplazamiento.

Socavación de la avenida El Poblado. Foto: El Colombiano

Tráfico restablecido en un carril

El pasado 18 de marzo, luego de una mañana de evaluaciones en todo el box culvert de la quebrada La Presidenta, en el tramo que pasa por la avenida El Poblado, la Alcaldía de Medellín abrió uno de los sentidos de este corredor, con el fin de aliviar un poco el tráfico de la zona.





Así lo anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales expresó: “Damos apertura a la vía en la Avenida El Poblado a la altura de la Quebrada La Presidenta en el sentido norte-sur, hacia Envigado. Este tramo lo habíamos cerrado por prevención, mientras hacíamos la evaluación técnica de la estructura que soporta la vía”.



En el anuncio, la Alcaldía explicó que quienes van en dirección hacia Envigado podrán continuar sobre esta vía y en el sector donde se efectúan las obras habrá presencia de agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín para evitar que los curiosos se detengan y colapsen la circulación vehicular en la zona. Entérese: Video | Así se llenó La Presidenta en hora y media; cayó el 34 % del promedio de lluvia de marzo

Así quedó la movilidad en la zona

Para quienes se movilizan por esta vía en sentido Envigado-Medellín (sur-norte) deberán continuar con los recorridos por los desvíos ya programados previamente por la Secretaría de Movilidad de Medellín hasta que finalicen las obras en la zona afectada.



A los conductores que van en ese sentido se les recomienda tomar la calle 7, a la altura de la Clínica Medellín, y continuar el recorrido hacia el oriente por esta vía hasta la carrera 39, luego seguir hacia el norte para tomar la calle 9 y retomar la avenida El Poblado.





Debido a que hay algunos tramos que en condiciones normales funcionan en otros sentidos, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín anunciaron los ajustes correspondientes para evitar inconvenientes con estos desvíos.



Pero esta no será la única restricción de movilidad en el sector, puesto que también hubo afectaciones por esta quebrada en el barrio Patio Bonito, por lo que se cerró el acceso por la glorieta de Monterrey. Por esta razón, se pide a los conductores tomar la avenida Las Vegas hasta la calle 4 sur y ahí realizar el retorno en sentido sur-norte o subir por la calle 10 hasta la carrera 43C con el fin de ingresar a los barrios Patio Bonito y Astorga.

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