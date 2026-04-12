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Llegó a Puerto Antioquia la nueva reperfiladora de rieles para el Metro, clave para mejorar el servicio y ampliar capacidad

Una nueva reperfiladora de rieles llegó a Antioquia para fortalecer el Metro de Medellín. Conozca cómo impactará el servicio y la operación futura.

  • Reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: Fico Gutiérrez @FicoGutierrez
    Reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: Fico Gutiérrez @FicoGutierrez
  • Imagen de la reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: @FicoGutierrez
    Imagen de la reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: @FicoGutierrez
  • Reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: Fico Gutiérrez @FicoGutierrez
    Reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: Fico Gutiérrez @FicoGutierrez
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El Metro de Medellín sumó un nuevo equipo técnico para el mantenimiento de su infraestructura férrea. Se trata de una reperfiladora de rieles que arribó a Puerto Antioquia y que permitirá optimizar el estado de las vías por donde circulan los trenes del sistema masivo.

El anuncio fue hecho por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la llegada del equipo como una “buena noticia para Medellín, Antioquia y Colombia”, al destacar su importancia en el fortalecimiento del sistema de transporte.

La incorporación de esta maquinaria se debe a la necesidad de preparar la red férrea para la entrada en operación de 39 nuevos vagones, que actualmente se encuentran en proceso de ensamblaje.

Según explicó el mandatario local, la reperfiladora será fundamental para garantizar las condiciones técnicas adecuadas de la vía, lo que permitirá soportar una mayor carga operativa y mejorar la eficiencia del sistema.

Imagen de la reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: @FicoGutierrez
Imagen de la reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: @FicoGutierrez

Inversión conjunta entre Medellín y Antioquia

El equipo fue adquirido mediante una inversión conjunta entre la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, en el marco de las estrategias para fortalecer la movilidad en el Valle de Aburrá.

La llegada de esta tecnología hace parte de un plan más amplio orientado a modernizar el sistema Metro y responder al crecimiento de la demanda de usuarios.

Con la nueva maquinaria y la futura entrada de los vagones, las autoridades buscan aumentar la capacidad del sistema, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer un mejor servicio a los más de un millón de usuarios que utilizan diariamente el Metro de Medellín.

El alcalde Gutiérrez aseguró que este tipo de inversiones reflejan avances concretos en infraestructura y movilidad, y reiteró que se continuará trabajando en proyectos que impulsen el desarrollo de la región.

$!Reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: Fico Gutiérrez @FicoGutierrez
Reperfiladora que llegó a Puerto Antioquia para mejorar la operación del Metro de Medellín. Foto: Fico Gutiérrez @FicoGutierrez

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