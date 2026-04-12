Llegó a Puerto Antioquia la nueva reperfiladora de rieles para el Metro, clave para mejorar el servicio y ampliar capacidad

El Metro de Medellín sumó un nuevo equipo técnico para el mantenimiento de su infraestructura férrea. Se trata de una reperfiladora de rieles que arribó a Puerto Antioquia y que permitirá optimizar el estado de las vías por donde circulan los trenes del sistema masivo.
El anuncio fue hecho por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la llegada del equipo como una “buena noticia para Medellín, Antioquia y Colombia”, al destacar su importancia en el fortalecimiento del sistema de transporte.