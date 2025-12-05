Espíritu navideño: silleteros de Santa Elena adornan el Pueblito Paisa con un pesebre de flores

Es diciembre y un lugar tan emblemático como el Pueblito Paisa, con una historia de 47 años, debe estar más que preparado para los más de 50.000 visitantes, entre propios y extranjeros, que se esperan durante esta época.

A la programación navideña, que incluirá música en vivo todos los fines de semana, el programa Serenata, la feria Hecho en Medellín y los Mercados Campesinos, se suma otro atractivo: un pesebre hecho 100% de flores elaborado por los silleteros de Santa Elena, en el que las imágenes alcanzan el 1.50 de altura.