Fallo ordena devolverle esquema de seguridad a secretario de Paz y DD. HH. de Medellín, ¿cumplirán?

La Unidad Nacional de Protección deberá restituirle el esquema de seguridad al secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, en cumplimiento de un fallo que acaba de proferir el Tribunal Superior de Medellín.
La sentencia, en segunda instancia, se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta por el funcionario después de que, en junio pasado, le quitaran la protección de la que gozaba como líder social y defensor de derechos humanos, una actividad que ha ejercido antes de ocupar su cargo.
“La forma de relacionarnos con la @UNPColombia es a través de acciones de tutela, no existe una política real de protección. En segunda instancia ante el tribunal me dan la razón”, escribió Arcila en su cuenta de X.
La sentencia, con fecha del 15 de enero, resalta que la UNP puso en riesgo la vida de Arcila al retirarle el esquema de seguridad y ordena además actualizarle el análisis de riesgo.
En una reacción ante este fallo, el secretario de Paz y Derechos Humanos le dijo a Telemedellín: “Hemos gestionado ante la Unidad Nacional de Protección todos los trámites necesarios y realmente no ha habido eco, este caso no es solamente conmigo, sino con la gran cantidad de líderes y defensores de derechos humanos en el país”.