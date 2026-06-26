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Presunto ladrón murió ahogado en el río Medellín cuando intentaba escapar tras un hurto

El fallecido era señalado de robarse un bolso en una vivienda del barrio Moravia, de Medellín, y cuando fue sorprendido trató de escapar. Su cuerpo tuvo que ser extraído por los bomberos.

  • En este punto del barrio El Chagualo, de Medellín, el señalado delincuente corrió y se tiró al río Medellín cuando fue sorprendido por sus aparentes víctimas. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
    En este punto del barrio El Chagualo, de Medellín, el señalado delincuente corrió y se tiró al río Medellín cuando fue sorprendido por sus aparentes víctimas. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Un hombre, aparentemente habitante de calle, se vio implicado en el robo de un bolso en una vivienda del barrio Moravia, nororiente de Medellín. Cuando las aparentes víctimas lo lograron ubicar en el barrio El Chagualo, esta persona no encontró otra salida que tirarse al río Medellín, falleciendo en las aguas de este afluente.

La muerte de esta persona se produjo el pasado miércoles, sobre las 2:00 de la tarde, cuando los afectados lo identificaron en medio de la búsqueda exhaustiva que venían realizando desde las horas de la madrugada, cuando se produjo el robo.

Al ver que lo estaban persiguiendo, por temor a ser agredido, esta persona cruzó la avenida Regional a toda velocidad y saltó sin pensar en nada más a la corriente del río. Sin embargo, por su profundidad, esta persona murió ahogada.

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Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, con apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín, realizaron la recuperación de los restos mortales de este hombre para la posterior inspección judicial.

Todos estos procedimientos se efectuaron en la carrera 61 (avenida Regional) con la calle 56A, en los alrededores del puente Horacio Toro, sitio altamente concurrido por los habitantes de calle.

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En medio de esta no se le encontraron documentos, por lo que su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para las labores de identificación, además de los correspondientes actos forenses.

Las personas de la zona identificaban al fallecido y señalaron que se trataba de un habitante de calle que se mantenía por la zona y que habría sido señalado de cometer varios robos.

Las autoridades indicaron que esta persona, preliminarmente, tendría entre 25 y 30 años y al momento de su fallecimiento llevaba una pantaloneta amarilla y una camiseta de color verde.

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