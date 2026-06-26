Presunto ladrón murió ahogado en el río Medellín cuando intentaba escapar tras un hurto

Un hombre, aparentemente habitante de calle, se vio implicado en el robo de un bolso en una vivienda del barrio Moravia, nororiente de Medellín. Cuando las aparentes víctimas lo lograron ubicar en el barrio El Chagualo, esta persona no encontró otra salida que tirarse al río Medellín, falleciendo en las aguas de este afluente. La muerte de esta persona se produjo el pasado miércoles, sobre las 2:00 de la tarde, cuando los afectados lo identificaron en medio de la búsqueda exhaustiva que venían realizando desde las horas de la madrugada, cuando se produjo el robo.

Al ver que lo estaban persiguiendo, por temor a ser agredido, esta persona cruzó la avenida Regional a toda velocidad y saltó sin pensar en nada más a la corriente del río. Sin embargo, por su profundidad, esta persona murió ahogada. Entérese: Habitantes de calle del Bronx, en Medellín, jugarán su propio mundial de fútbol Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, con apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín, realizaron la recuperación de los restos mortales de este hombre para la posterior inspección judicial. Todos estos procedimientos se efectuaron en la carrera 61 (avenida Regional) con la calle 56A, en los alrededores del puente Horacio Toro, sitio altamente concurrido por los habitantes de calle. Le puede interesar: Caen por sorpresa: hombre a pie le robó el bolso a mujer en moto en oreja de Ferrocarril con la Regional, en Medellín En medio de esta no se le encontraron documentos, por lo que su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para las labores de identificación, además de los correspondientes actos forenses.