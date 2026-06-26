Presunto ladrón murió ahogado en el río Medellín cuando intentaba escapar tras un hurto

Un hombre, aparentemente habitante de calle, se vio implicado en el robo de un bolso en una vivienda del barrio Moravia, nororiente de Medellín. Cuando las aparentes víctimas lo lograron ubicar en el barrio El Chagualo, esta persona no encontró otra salida que tirarse al río Medellín, falleciendo en las aguas de este afluente.
La muerte de esta persona se produjo el pasado miércoles, sobre las 2:00 de la tarde, cuando los afectados lo identificaron en medio de la búsqueda exhaustiva que venían realizando desde las horas de la madrugada, cuando se produjo el robo.