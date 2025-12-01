Fiestas más seguras para las mujeres en Medellín: 26 discotecas y bares adhieren a nuevo protocolo

Con el objetivo de prevenir los actos de violencia contra las mujeres en discotecas y lugares de fiesta, el Distrito de Medellín creo el programa “Pregunta por Ángela”, una estrategia piloto que se implementó este año en tres corredores nocturnos de la ciudad: La 45 en Manrique, La 70 en Laureles y Provenza en El Poblado.

Allí hubo un mayor acompañamiento por parte de las autoridades locales, esto para garantizar la seguridad de las mujeres en dichos puntos.

“Esta estrategia ha logrado que 26 bares y discotecas se sumen a la prevención y atención de violencias contra las mujeres en espacios de fiesta y entretenimiento. Hemos capacitado a más de 220 personas en cómo activar la ruta, y gracias a Pregunta por Ángela, hemos recibido 27 incidentes de violencias contra las mujeres en estos escenarios. Vamos a seguir creciendo con nuestros aliados: Asobares, Corporación Provenza, Personería y la Policía Metropolitana, dijo Manuela Restrepo Silva, vocera la Secretaría de las Mujeres de Medellín.