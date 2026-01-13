Medellín tiene nuevo Consejo Distrital de Juventud: este martes se posesionaron sus 23 integrantes

Este martes 13 de enero y en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, se llevó a cabo en el Concejo de Medellín el acto de posesión de los 23 nuevos integrantes del Consejo Distrital de Juventud para el periodo 2026 - 2029.

Estos serán los representantes de los más de 600.000 jóvenes que residen en la capital antioqueña, líderes que democráticamente fueron elegidos y tendrán la responsabilidad social de continuar con diferentes procesos que se traduzcan en un mayor número de oportunidades para las juventudes.

Y es que hablando de elecciones, el 19 de octubre del año pasado se registró una participación histórica para elegir a los nuevos consejeros de la juventud: más de 37.000 jóvenes salieron a las calles a votar, tres veces más que aquellos que acudieron a las urnas en 2021. A su vez, hubo una mejora en cuanto a la calidad del voto, pues los votos nulos redujeron en un 45 %.

“Hoy empieza un nuevo periodo de representación juvenil con unas responsabilidades muy claras. No sólo se posesionan 23 consejeros y consejeras distritales de juventud, sino que también se activa un espacio formal para estos próximos cuatro años. En este escenario comienza una etapa de trabajo, diálogo y corresponsabilidad, en la que la juventud de Medellín tendrá voz en las decisiones que impactan su presente y su futuro. En este gobierno, el Consejo Distrital de Juventud será un espacio de interlocución, de escucha y de trabajo permanente donde las voces de los jóvenes tendrán incidencia real en las decisiones de ciudad”, dijo Ricardo Jaramillo, secretario de la Juventud de Medellín.