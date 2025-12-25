SAE y hogar para recuperación de las drogas chocan por un valioso bien en El Poblado

El padre Gabriel Mejía es una celebridad. Fue el primero en fundar en Colombia comunidades terapéuticas para recuperar adictos hace más de cuatro décadas, y presidió hasta el año pasado los Hogares Claret, cuya misión es justamente la rehabilitación de quienes han caído en el infierno de las drogas y el alcohol, y de menores de edad con problemas legales.
Hoy en día tiene 82 años y la salud algo frágil, y se manifiesta indignado por lo sucedido el 4 de diciembre, cuando la Sociedad de Activos Especiales (SAE) montó un operativo con un ejército de funcionarios y alrededor de 50 antimotines para desalojar a 29 pacientes en recuperación y cinco integrantes del equipo de apoyo de la finca Calandaima, en el sector de San Lucas, de El Poblado. Hasta ambulancia había, como si vaticinaran que la jornada iba a dejar heridos.
La junta había decidido resistirse al desalojo, pero al ver la magnitud de la amenaza, el director de la fundación, sacerdote Víctor Gómez, los dejó pasar, si bien manifestó su desacuerdo. Ahí comenzaron las peripecias para empacar el mobiliario y conseguir un bus que llevara a los pacientes a otra sede de Hogares Claret. Hacia las once de la mañana ocurrió algo que, según el padre Gabriel, sobrepasó su paciencia: el coordinador de la SAE subió a la casita de la parte alta de la finca, donde viven él y otros cuatro sacerdotes que dirigen la fundación, y llamó a la puerta con tono imponente. Iba acompañado de otras dos personas y de dos guardias de seguridad. Luego, los vigilantes hurgaron por los rincones, incluso entrando a los dormitorios de los religiosos, según el sacerdote.