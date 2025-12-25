SAE y hogar para recuperación de las drogas chocan por un valioso bien en El Poblado

El padre Gabriel Mejía es una celebridad. Fue el primero en fundar en Colombia comunidades terapéuticas para recuperar adictos hace más de cuatro décadas, y presidió hasta el año pasado los Hogares Claret, cuya misión es justamente la rehabilitación de quienes han caído en el infierno de las drogas y el alcohol, y de menores de edad con problemas legales. Hoy en día tiene 82 años y la salud algo frágil, y se manifiesta indignado por lo sucedido el 4 de diciembre, cuando la Sociedad de Activos Especiales (SAE) montó un operativo con un ejército de funcionarios y alrededor de 50 antimotines para desalojar a 29 pacientes en recuperación y cinco integrantes del equipo de apoyo de la finca Calandaima, en el sector de San Lucas, de El Poblado. Hasta ambulancia había, como si vaticinaran que la jornada iba a dejar heridos. Le puede interesar: Meditar para sanar: la revolución silenciosa en los Hogares Claret La junta había decidido resistirse al desalojo, pero al ver la magnitud de la amenaza, el director de la fundación, sacerdote Víctor Gómez, los dejó pasar, si bien manifestó su desacuerdo. Ahí comenzaron las peripecias para empacar el mobiliario y conseguir un bus que llevara a los pacientes a otra sede de Hogares Claret. Hacia las once de la mañana ocurrió algo que, según el padre Gabriel, sobrepasó su paciencia: el coordinador de la SAE subió a la casita de la parte alta de la finca, donde viven él y otros cuatro sacerdotes que dirigen la fundación, y llamó a la puerta con tono imponente. Iba acompañado de otras dos personas y de dos guardias de seguridad. Luego, los vigilantes hurgaron por los rincones, incluso entrando a los dormitorios de los religiosos, según el sacerdote.

Entre tanto, el funcionario de la SAE le dijo al padre que venía a darles unas órdenes. —Está muy equivocado —fue la respuesta del padre. El breve diálogo se interrumpió luego de que el hombre le reiteró que también ellos debían salir y este le cerró la puerta. —Usted me perdona, pero yo de aquí no salgo, porque usted está incumpliendo la ley— fueron las últimas palabras del religioso. Lea también: Un hogar acogerá a los hijos de las reclusas de la cárcel El Pedregal Después vendría la llamada de una juez que ordenó suspender el lanzamiento en virtud de una medida cautelar mientras se fallaba de fondo una acción de tutela para salvaguardar los derechos a la dignidad humana de los sacerdotes, lo mismo que el derecho a la justicia y al debido proceso para la fundación. Eso evitó que los curas tuvieran que salir. Pero la SAE no reversó la toma, pues desde entonces la finca es cuidada por vigilantes privados que controlan quién entra a la casa de los curas claretianos. Esa misma tarde, hacia las 5:00 p.m. subieron tres hombres; un avaluador que tomó fotos y dos que serían posibles clientes para el valioso terreno de más de 40.000 metros cuadrados.

20 años sin pedir cuentas

El padre Gabriel relata que en 1994 lo llamó el director de la dirección de lucha contra las drogas para contarle que había conocido de su labor y que como el espíritu de la ley de extinción de dominio era usar los bienes de los narcos para reparar a las víctimas, tenía la intención de proporcionarles varios inmuebles. A la semana siguiente, les entregaron el Edificio Ovni; la finca El Bizcocho, donde residió un capo, más otra donde permanecían guardaespaldas, cerca de Las Palmas; otra propiedad cercana a Oviedo, y Calandaima.

Aunque un miembro de la junta le insistió en que no aceptara la finca de San Lucas, porque un bombazo le había dejado la piscina reventada y lesiones profundas a la edificación central, que para completar había sido saqueada, él terminó por recibirla mediante un “comodato precario”, cuya característica es el endoso sin costo y sin término fijo de devolución. Hizo las preparaciones y construyó la casa que hasta ahora les ha servido de morada a él y los otros cuatro curas. Según él, todo marchó bien, mandando informes anuales a Bogotá de la labor que se hacía, así como del mantenimiento y pago de servicios; y recalca que en 20 años nadie del Gobierno Nacional preguntó nada, hasta cuando les notificaron que había culminado el proceso de extinción y el bien quedaba en el inventario de la SAE. Además pedían informes de la situación del bien porque aparentemente no había archivos. Siga leyendo: La historia del Eurodiputado que al nacer tuvo un cambuche por cuna en Medellín Luego, en 2017 o 2018 –el padre no lo recuerda bien– llegó otra carta diciendo que había una cuenta de $2.500 millones en impuestos y que la fundación debía pagarlos. –Yo les dije: “Cómo voy a pagar yo un impuesto de otra gente aquí”, porque como que nunca habían pagado; además nosotros no estamos en capacidad, pero nunca volvieron a decir nada –apunta el padre. Luego de otro silencio absoluto, según el sacerdote, en noviembre de 2024 la SAE les envió otra comunicación reclamando la propiedad y él escribió pidiendo una cita para que le explicaran los motivos y, si era posible, llegar a algún acuerdo.

Como no hubo respuesta, fueron directamente a la sede seccional de la SAE, en Medellín y relata el padre Gabriel que los recibió un funcionario joven, grosero e intransigente que lo único que les reiteró antes de que ellos salieran molestos fue que la propiedad era del Estado y, si querían, podían hacer un trámite para que se las asignaran. En noviembre pasado a los sacerdotes les llegó la carta donde les notificaban que el 4 de diciembre a las siete de la mañana se haría el lanzamiento y advertían que si no salían por sus propios medios, la Policía los obligaría. Tenían la tranquilidad de que no debería pasar nada, que podían hacer valer derechos adquiridos en 32 años de posesión y por la inversión cercana a los $2.000 millones que hicieron. Otro elemento que consideraban iba a jugar a su favor son las cartas con las cuales comprueban que pidieron varias reuniones y que no obtuvieron respuesta. No obstante lo anterior, tanto la SAE como el delegado de la Personería de Medellín que asistió a la diligencia aseguran que en ella no se cometieron atropellos y que así lo demuestran videos. Además, la Sociedad de Activos, desde su sede en Bogotá, le contó a EL COLOMBIANO una historia diferente, a través de un texto que hizo llegar, al ser preguntada por el tema. Aseguraron que este trámite no fue intempestivo y que en 2022 hicieron una visita en la que evidenciaron incumplimientos como la rendición mensual de cuentas por lo que los conminaron a resarcirse.