Lanzan plan de choque para combatir basuras en el Centro de Medellín

En el Centro de Medellín, el Distrito lanzó un plan de choque con el que se busca cerrarle el paso a la proliferación de las basuras. Con un refuerzo tanto en el número de barrido como como en la ruta de carros compactadores, Emvarias intensificó su operación en la Comuna 10, La Candelaria. Según informó la empresa, que hace parte del Grupo EPM, en total son 312 los operarios que se desplegaron en el corazón de la ciudad y unas 518 rutas que constantemente están recorriendo las principales calles. Le puede interesar: Problemas de “El Bronx” de Medellín casi se extienden a Plaza Botero Igualmente, la entidad apuntó que se reforzaron las rutas de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables, para un total de 25.

La jefa de Servicios de Aseo de Emvarias, Natalia Zapata, explicó que con el refuerzo en esta operación se busca también hacer un llamado a la ciudadanía para que utilice los servicios de la compañía y evite que los escombros terminen en la vía pública. “Este plan de choque consiste básicamente en tener más operarios de barrido, más recolección con nuestros vehículos compactadores y con nuestras volquetas, tener una ruta especial para recolección de residuos voluminosos”, dijo la funcionaria a Noticias Telemedellín. Lea además: Arrojaron un colchón en una calle de Medellín e intimidaron a los funcionarios que les reclamaron “También hacerles el llamado que de parte de Empresas Varias tenemos este servicio especial de recolección de escombros. Es un servicio especial que tiene un cargo adicional, muy económico, pero que lo hacemos de forma muy ágil y muy eficiente”, añadió. El refuerzo en las labores de recolección aparece precisamente en medio de un esfuerzo de largo aliento por intervenir el centro de la ciudad.

Tan solo a finales de febrero pasado, la Gerencia del Centro, en articulación con otras dependencias, intervino cinco puntos críticos de basuras, que estaban obstaculizando la normal circulación de los peatones y hasta la actividad comercial. Estas intervenciones se realizaron en sitios como el cruce de la Avenida La Playa con la carrera Girardot, el cruce de la Avenida Oriental con la calle Colombia, en inmediaciones del pasaje San José; el cruce de la carrera Palacé con la Avenida La Playa, en inmediaciones del edificio La Naviera; y la estación de Encicla ubicada en la Avenida La Playa. Lea también: ¿Crisis de basuras en Bello? Alcaldía se agarró con el operador y dice que lo va a cambiar Dentro de los logros destacados por las autoridades estuvieron, entre otros, el trabajo conjunto con restaurantes del sector para ajustar los horarios para sacar la basura y mejorar así las calles. En total, informó la Gerencia del Centro, se han realizado más de 400 jornadas de sensibilización, que en semanas recientes ya se articularon al plan Mi Metro Cuadrado, con el que se busca incentivar el civismo y el sentido de pertenencia de la ciudadanía hacia el espacio público.