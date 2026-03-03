Lanzan plan de choque para combatir basuras en el Centro de Medellín

En el Centro de Medellín, el Distrito lanzó un plan de choque con el que se busca cerrarle el paso a la proliferación de las basuras.
Con un refuerzo tanto en el número de barrido como como en la ruta de carros compactadores, Emvarias intensificó su operación en la Comuna 10, La Candelaria.
Según informó la empresa, que hace parte del Grupo EPM, en total son 312 los operarios que se desplegaron en el corazón de la ciudad y unas 518 rutas que constantemente están recorriendo las principales calles.
Igualmente, la entidad apuntó que se reforzaron las rutas de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables, para un total de 25.