¡Pilas! Este lunes regresa el pico y placa a Medellín y el Valle de Aburrá con esta rotación

En medio del sinsabor por el final del puente más largo de cada año, para los medellinenses llega otra novedad: se acabó la suspensión del pico y placa en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá. Así estaba acordado cuando se anunció la suspensión de esta restricción antes del comienzo de la Semana Mayor. A partir de hoy lunes 6 de abril vuelve la restricción entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche para los carros particulares con placas finalizadas en 1 y 7 y para las motocicletas de 2 y 4 tiempos que tengan estos mismos números en su primer dígito.

Los conductores que circulen con esta restricción se verán avocados a una sanción de 633.111 pesos, equivalentes a 52,99 Unidades de Valor Básico (UVB), sistema con el que se calculan los comparendos de tránsito desde 2024. El pico y placa para el resto de los días, cada semana será el siguiente: martes: 0 y 3, miércoles: 4 y 6, jueves: 5 y 9 y viernes: 2 y 8. Aplica de la misma manera, para carros particulares con el último dígito y para motos con el primero. Entérese: No solo será en Medellín: levantan el pico y placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá durante Semana Santa El regreso de esta restricción se hará de manera conjunta en los 10 municipios del Valle de Aburrá, los mismos que habían tomado la determinación de levantarla los días santos para que los turistas no tuvieran problemas en visitar la ciudad.

En Medellín, el pico y placa no aplicará en el Sistema Vial del Río, que incluye la autopista Sur y la avenida Regional, ni en la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná y los cinco corregimientos del municipio.

En Bello no se cobra en la autopista Medellín-Bogotá ni en la vía Pajarito-San Félix, en la Medellín-San Pedro de los Milagros. En Envigado no rige la medida en la avenida Regional ni en la Loma del Escobero, la Transversal de La Montaña y la vía Las Palmas, mientras que en Itagüí aplica desde finales de enero la libertad de circulación en la autopista Sur. Le puede interesar: Fin del pico y placa en la autopista Sur, de Itagüí: lo iban a quitar solo dos meses, pero al fin lo levantaron del todo Caldas permite circulación en la variante a Caldas y la vía vieja a Caldas y en La Estrella también hay exención en estos dos corredores y en la autopista Sur. En Sabaneta se puede transitar con pico y placa en la variante a Caldas y la avenida Regional. En el norte Barbosa y Girardota no aplican sanciones por circular por la vía Bello-Hatillo, conocida también como la autopista Norte y en Copacabana no aplica la medida en este mismo corredor ni en la autopista Medellín-Bogotá.