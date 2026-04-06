¡Pilas! Este lunes regresa el pico y placa a Medellín y el Valle de Aburrá con esta rotación

En medio del sinsabor por el final del puente más largo de cada año, para los medellinenses llega otra novedad: se acabó la suspensión del pico y placa en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá. Así estaba acordado cuando se anunció la suspensión de esta restricción antes del comienzo de la Semana Mayor.
A partir de hoy lunes 6 de abril vuelve la restricción entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche para los carros particulares con placas finalizadas en 1 y 7 y para las motocicletas de 2 y 4 tiempos que tengan estos mismos números en su primer dígito.