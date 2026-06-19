Tras persecución policial en sector de Suramericana, de Medellín, murió joven que conducía moto robada

Una persecución con visos de película de acción hollywoodense terminó con la muerte de un joven que conducía una moto que había sido reportada como robada.

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La escena comenzó con la alerta que recibieron las autoridades a partir de un reporte del sistema de reconocimiento de placas (LPR) acerca de la presencia de un vehículo que había sido hurtado.

Esto motivó el montaje de un dispositivo de control en el sector de Suramericana, en la comuna de Laureles. Entonces, los uniformados interceptaron la moto y trataron de verificar la información con quien iba a bordo de ella, pero este hizo caso omiso de la orden de pare y, por el contrario, aceleró para huir.

Ahí fue que empezó la parte más espectacular porque se produjo una persecución policial, la cual fue a la vez registrada por las cámaras de seguridad de la ciudad.

Posteriormente y ante la imposibilidad de esquivar a los uniformados que iban en una moto respirándole a la nuca, en su recorrido a gran velocidad, el conductor sacó un arma de fuego para intimidarlo.

De acuerdo con el relato del secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, “el policía, desde su moto, inmediatamente y en el ejercicio legítimo de la fuerza letal del Estado, le dispara, le dispara una sola vez, impacta a esta persona que cae por sus heridas y es llevada a un centro asistencial, pero ahí termina perdiendo la vida”.

El joven muerto tenía 18 años de edad. “Esta persona, insisto, tomó varias decisiones equivocadas, pero les estamos dejando el mensaje claro una y otra vez: que el que la hace la paga, que el que delinque cae, cae capturado o cae dado de baja”, añadió Villa.

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El funcionario detalló que en este año 2026 van 12 presuntos delincuentes dados de baja: seis dentro de procedimientos de la Fuerza Pública y otros seis “en el marco de la legítima defensa”.

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