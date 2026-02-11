x

El Parque Berrío será renovado tras más de 30 años sin intervenciones: esta es la millonaria inversión

El ambicioso plan contempla intervenciones en Plaza Botero, Palacé y zonas alrededor del metro. Aquí los detalles.

  El Parque Berrío llevaba décadas sin ser intervenido. Esta es una zona de alta afluencia de habitantes calle y problemas de espacio público. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    El Parque Berrío llevaba décadas sin ser intervenido. Esta es una zona de alta afluencia de habitantes calle y problemas de espacio público. FOTO: Juan Antonio Sánchez
  El alcalde Federico Gutiérrez en el anuncio de las intervenciones en esta zona del Centro de Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    El alcalde Federico Gutiérrez en el anuncio de las intervenciones en esta zona del Centro de Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
Después de décadas sin acciones de fondo, iniciaron por fin las obras de intervención en el Parque Berrío, esto, como un punto de partida de un plan integral que busca recuperar sectores estratégicos del Centro de Medellín. El proyecto fue anunciado por el alcalde Federico Gutiérrez y hace parte de la estrategia Mi M2. Esta iniciativa contempla además intervenciones en Plaza Botero, Palacé y los alrededores del metro.

El Parque Berrío, que no era intervenido desde hace más de 30 años (cuando se construyó la estación del metro inaugurada en 1995), será objeto de una renovación que incluye el cambio de pisos por baldosa de grano para mejorar la seguridad peatonal, recuperación de zonas verdes, preservación de árboles patrimoniales, modernización de la iluminación y mejoras en accesibilidad. También se intervendrá el área de influencia de la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, con autorización del Ministerio de Cultura.

Para esta primera fase, enfocada directamente en el parque, se destinarán $6.904 millones.

Le puede interesar: El Gran Parque Medellín se moderniza: arrancan nuevas obras con millonaria inversión

Es una contratación que se hace directamente con una entidad que tiene más del 70% público, que es la fundación Ferrocarril de Antioquia. El centro de la ciudad es el barrio de todos, por acá pasan millón y medio de personas al día, por el centro de Medellín”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El alcalde Federico Gutiérrez en el anuncio de las intervenciones en esta zona del Centro de Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El alcalde Federico Gutiérrez en el anuncio de las intervenciones en esta zona del Centro de Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

La intervención no solo contempla obras físicas. Desde el inicio del proyecto se activará una oferta institucional para la población vulnerable que habita el parque, incluyendo habitantes de calle y vendedores informales. Actualmente, en el sector hay 141 vendedores que serán reubicados mediante una estrategia interinstitucional en el marco de la Política Pública de Vendedores Informales, con el objetivo de avanzar en inclusión y formalización.

Cuando nos fuimos en el 2019 de la alcaldía, había en Medellín 3.000 habitantes de calle. Cuando volvimos en el 2024, ya la ciudad tenía 8.000 habitantes de calle. No es solo poner bonito el parque de nuevo, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con problemáticas como las de habitantes que tenemos en la zona, y temas sociales de venteros en espacio público y todos los temas sociales que vemos en el centro”, añadió el mandatario.

Entérese: El parque de Berrío, donde se gestó el espíritu antioqueño

En el parque existen ocho módulos de ventas: tres ubicados sobre la calle Colombia que no serán afectados, y cinco en el sector de Boyacá con Palacé que serán reubicados temporalmente durante la ejecución de las obras y posteriormente reorganizados sobre Boyacá.

El alcalde enfatizó que el componente social es el más relevante del proyecto y que se han adelantado mesas de trabajo, procesos de pedagogía y acuerdos con la comunidad y los comerciantes para garantizar que la intervención se ejecute con diálogo y respeto.

Los cuatro proyectos estratégicos se alinean con la campaña Mi M2, que promueve la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del espacio público y la protección del entorno urbano.

