En megaoperativo en Laureles y la América, en Medellín, cayeron hasta ladrones de un bus

Las autoridades de Medellín desplegaron un enorme operativo en el occidente de Medellín que permitió incautar armas, inmovilizar vehículos y detener a dos ladrones dentro de un bus. Según se reseñó, la Alcaldía y la Policía desplegaron el operativo en las comunas de Laureles y La América. Durante la acción se realizaron más de 40 registros a ciudadanos y se verificaron 383 motos. Lea también: Riesgo latente: todos los días hay dos incendios adentro de las casas en Medellín A raíz de estas revisiones se impusieron 16 comparendos por incumplimiento al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y 41 más por infracciones a las leyes de tránsito.Además, se incautaron 32 armas blancas, se inmovilizaron 31 motocicletas y se suspendió temporalmente un establecimiento abierto al público. Además, la Policía capturó en flagrancia a dos hombres de 22 y 24 años por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Los dos sospechosos fueron interceptados en la calle 42 con carrera 65, donde les fue incautada un arma de fuego, además de la motocicleta en la que se movilizaban. Siga leyendo: Motociclistas chocaron y cayeron del Puente de la Madre Laura en Medellín Finalmente, como colofón de las acciones policivas, en un bus de servicio público que cubría la ruta San Javier–Centro, fueron capturados una mujer de 54 años y un hombre de 47, señalados de cometer un hurto a pasajeros. Gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades interceptaron el vehículo, recuperar cuatro celulares y dejar a los presuntos ladrones a disposición de la justicia.