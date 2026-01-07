Un operativo encubierto en Bello terminó en balacera y con un capturado, ¿qué pasó?

La comunidad del barrio Playa Rica, ubicado en Bello, al Norte del Valle de Aburrá, vivió momentos de consternación después de una balacera en plena vía pública.

Según versiones oficiales que emitió la alcaldía de ese municipio, todo ocurrió en el marco de una operación encubierta contra la extorsión coordinada por el GAULA y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo era, a través de un señuelo, capturar a un hombre señalado de cometer este delito, por lo que una vez el sujeto arribó a recibir el dinero solicitado, fue interceptado por los agentes que se encontraban en el lugar.

Lea más: Cárcel para el médico que mató a una mujer mientras le sacaba drogas del vientre en Medellín

El plan no salió acorde a lo estimado, pues el hombre escapó y no bastando con eso disparó hacia los uniformados intentando herirlos. Estos respondieron detonando sus armas e impactaron el vehículo en el que el señalado se movilizaba.

Si bien logró recorrer algunos kilómetros, haciéndose a la idea de que su fuga había sido exitosa, las autoridades lo capturaron en la comuna 5 Castilla, en el noroccidente de Medellín.

Lo que agrava aún más la situación es que esta misma persona ya había sido detenida el 22 de diciembre del año inmediatamente anterior por el delito de porte ilegal de armas, no obstante, a los días fue puesto en libertad.