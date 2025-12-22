Gran redada en Manrique y Aranjuez dejó 55 vehículos inmovilizados por invadir el carril del Metroplús

En un gran operativo de control, las autoridades de tránsito inmovilizaron en el nororiente de Medellín por lo menos 55 vehículos por invadir el carril exclusivo del Metroplús.
La jornada se realizó durante la noche del pasado viernes 19 de diciembre y tuvo como objetivo garantizar el respeto por las líneas de buses 1 y 2, cuya operatividad suele verse comprometida frecuentemente por cuenta de la mala cultura ciudadana.
El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, precisó que los controles se focalizaron sobre todo en la carrera 45, a su paso por el barrio Manrique, y por la calle 93, en inmediaciones del barrio Aranjuez.