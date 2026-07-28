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¡Aproveche! Open English y ‘Medellínglish’ se unen para becar a estudiantes en Antioquia

La estrategia de bilingüismo de la Alcaldía de Medellín premia a participantes destacados de sus Clubes de Inglés con becas de la plataforma Open English.

  • El programa comenzó en octubre de 2025 en 10 bibliotecas. Este año proyecta llegar a 24 sedes y beneficiar a más de 15.000 personas. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    El programa comenzó en octubre de 2025 en 10 bibliotecas. Este año proyecta llegar a 24 sedes y beneficiar a más de 15.000 personas. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Aprender inglés en una biblioteca del barrio, sin costo y con la posibilidad de ganarse una beca: esa es la apuesta de Medellínglish, la estrategia de bilingüismo liderada por el Distrito de Medellín y la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia.

Este año suma a Open English, una de las academias de inglés más importantes de Latinoamérica, como aliado para reconocer a sus participantes más destacados.

La compañía entregará 100 becas a usuarios de los Clubes de Inglés que hayan mantenido asistencia constante y resultados sobresalientes.

Las licencias permiten complementar la formación presencial con clases en vivo con docentes nativos, contenidos digitales y herramientas de inteligencia artificial a través de FluentIA, la plataforma tecnológica de Open English.

Lea más: ¿Es docente en Medellín? Así puede postularse a la 69 becas de maestría del 100%

Desde su lanzamiento en octubre de 2025, los clubes han realizado 1.084 encuentros y han llegado a más de 7.800 personas en distintos sectores de la ciudad.

En 2026, la meta es ampliar la cobertura a 24 bibliotecas públicas, 14 comunas y los cinco corregimientos, con una proyección de más de 15.000 beneficiarios.

El programa funciona mediante talleres gratuitos semanales en los que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores practican el idioma a través de conversaciones guiadas, actividades temáticas y ejercicios grupales.

Además de los talleres, la programación incluye recorridos, visitas a museos y actividades culturales para que los participantes practiquen el inglés en situaciones cotidianas.

“Aprender inglés no puede ser un privilegio reservado para unos pocos. Cuando una ciudad como Medellín lleva estas oportunidades a sus bibliotecas, barrios y comunidades, abre una puerta real para que más personas se conecten con el mundo y accedan a mejores oportunidades”, afirmó Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English.

El impacto de esta nueva iniciativa se extiende también a Rionegro, a través del proyecto Sueños Bilingües, una alianza público-privada de la Fundación Fraternidad y Los 8 Valores que eligió a Open English como socio académico para capacitar a estudiantes del municipio.

La apuesta de Medellín se inscribe en una tendencia regional. En Costa Rica, el Instituto Nacional de Aprendizaje implementa el programa Hello Brete, para el que también seleccionó a Open English con el objetivo de habilitar hasta dos millones de licencias de formación para mayores de 15 años.

Para conocer más sobre esta apuesta, se puede consultar a través de este enlace.

Entérese: ¿Quiere estudiar? Alcaldía de Medellín ofrece 1.300 becas para pregrados y posgrados y así puede acceder a ellas

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la estrategia Medellínglish y quiénes la lideran?
Es la apuesta de bilingüismo del Distrito de Medellín liderada por la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, la cual imparte talleres gratuitos de inglés a través de la Red de Bibliotecas Públicas para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
¿En qué consisten las 100 becas entregadas por Open English?
Son licencias de acceso a la plataforma Open English otorgadas a los participantes más destacados de los Clubes de Inglés (con excelente asistencia y desempeño). Incluyen clases en vivo con profesores nativos, herramientas digitales y asistencia de IA mediante la tecnología FluentIA.

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