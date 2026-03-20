x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Despegaron las obras en jardín de Buen Comienzo de Primavera Norte

El espacio de tres niveles tendrá capacidad para 300 niños y proyecta su entrega para el primer semestre de 2027.

  • El jardín será uno de los espacios más importantes de Parques del Río Norte o Primavera Norte. FOTO: Cortesía Alcaldía
    El jardín será uno de los espacios más importantes de Parques del Río Norte o Primavera Norte. FOTO: Cortesía Alcaldía
  • Así luciría el futuro jardín de Buen Comienzo cuando sea terminado.
    Así luciría el futuro jardín de Buen Comienzo cuando sea terminado.
El Colombiano
El Colombiano
hace 38 minutos
bookmark

Con trabajos de topografía, excavación de pilas y remoción de material, la Alcaldía de Medellín arrancó con la construcción del nuevo jardín infantil Buen Comienzo que estará ubicado en Parques del Río Norte o Primavera Norte.

La obra demandará una inversión superior a los $30.000 millones y busca convertirse en uno de los espacios más importantes de la ciudad para la atención de la primera infancia.

Le puede interesar: Parques inundables: la nueva idea de Medellín para enfrentar las lluvias

El recinto está proyectado para entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

Según la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), tendrá capacidad para atender a 300 niñas y niños.

Su diseño arquitectónico contempla un edificio de tres niveles. En el primer piso, además de los servicios de acceso y el comedor, funcionará una lavandería comunitaria concebida como un apoyo directo para las familias del sector.

Lea también: Estación, que estuvo en disputa por su uso, ahora atenderá a la primera infancia en Medellín: llevaba 2 años cerrada

El segundo piso albergará siete salas especializadas en atención pedagógica y diversas zonas de juego orientadas al desarrollo psicomotriz de los menores.

Por su parte, en el tercer nivel se distribuirán tres salas adicionales, áreas recreativas al aire libre y los espacios destinados al bienestar del personal docente y administrativo.

El proyecto se enmarca en el megaproyecto de Parques del Río Norte o Primavera Norte, que comprende una transformación de más de 70.000 metros cuadrados de espacio público en el costado oriental de la estación Acevedo del metro. Actualmente, el complejo presenta un avance del 15 % en su ejecución.

Así luciría el futuro jardín de Buen Comienzo cuando sea terminado.
Así luciría el futuro jardín de Buen Comienzo cuando sea terminado.

Emiro Valdés López, gerente de la EDU, recordó que esta gran intervención cuenta con recursos superiores a los $217.000 millones.

Siga leyendo: Arrancan obras en el puente de la Avenida 80 sobre la quebrada La Iguaná: así está el cronograma

“Allí estamos construyendo el recreo cultural, los muros de contención para mitigar puntos críticos del río, sistemas urbanos de drenaje sostenible y ahora este jardín infantil Buen Comienzo”, señaló el funcionario.

De forma paralela a los trabajos en Primavera Norte, el Distrito continúa con la construcción de nuevos jardines infantiles en los sectores de Chambacú (corregimiento de San Cristóbal), Palmitas, Robledo y el barrio La Libertad, en la comuna de Villa Hermosa.

Temas recomendados

Infraestructura
Alcaldía de Medellín
Parques del Río
Buen Comienzo
Primavera Norte
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida