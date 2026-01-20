x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Emvarias adquirió 15 nuevos camiones compactadores para agilizar tiempos de recolección en Medellín

Estos vehículos cuentan con los estándares ambientales EPA 21 para reducir la emisión de gases contaminantes. Conozca más detalles.

  • Así son los nuevos camiones que recolectarán las basuras en los municipios y corregimientos de Medellín. FOTO Cortesía Emvarias.
    Así son los nuevos camiones que recolectarán las basuras en los municipios y corregimientos de Medellín. FOTO Cortesía Emvarias.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Con una inversión de más de $15.000 millones, Emvarias modernizó su flota de vehículos incorporando 15 nuevos camiones compactadores, los cuales son modelo 2026 y cuentan con los últimos estándares ambientales EPA 21, para reducir emisiones de gases contaminantes. A esto se suman dos nuevas barredoras mecánicas para la limpieza de las vías de Medellín.

Lea más: Y siguen sumando investigaciones: lupa en la Personería a dos exgerentes de Emvarias de Quintero

Los recursos, dice la entidad, son propios, y la adquisición de estos nuevos vehículos se hizo con el propósito de optimizar el servicio y garantizar una mejor operatividad, evitando el estancamiento de residuos en diferentes puntos críticos de la capital antioqueña.

Adicional a los estándares ambientales que harán los camiones más eficientes y menos perjudiciales, estos cuentan con un sistema de cámaras que le permitirá al conductor una mejor visibilidad, evitando accidentes y agilizando los tiempos de recolección de basuras.

“Con esto, seguimos apostando a tener una ciudad más bonita, más organizada, y prestar el servicio de manera más eficiente. En 2025 también invertimos en otros vehículos: barredoras, motocargueros y más, para mejorar la operación en la ciudad”, dijo Gustavo Adolfo Castaño, gerente de Emvarias.

En cuanto a las características técnicas de los nuevos camiones, habló Ricardo González, jefe de Mantenimiento de Emvarias: “Son vehículos recolectores de 20 yardas, una capacidad de pesaje de 11,5 toneladas. Los camiones ingresarán a nuestra operación para apoyar la recolección y transporte en las diferentes zonas de la ciudad. Estos camiones vienen con dos cámaras: una en la parte delantera, en la cabina, que nos muestra la fatiga y el cansancio del conductor, y otra en la parte trasera para que él tenga toda la visión panorámica de los tripulantes y de la operación”.

Entérese: Colchones, bafles y hasta inodoros: lo que sacaron de la quebrada La Castro en Villa Hermosa tras la creciente súbita que provocó la muerte de un joven

A su vez, los camiones vienen equipados con dos tanques de lixiviados, cada uno con capacidad de 55 galones, para evitar derrames.

Temas recomendados

Residuos sólidos
Emvarias
Residuos
Basura
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida