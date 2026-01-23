“La autonomía universitaria tiene sus límites”: nuevo rector de la UdeA habló sobre intervención del Gobierno Nacional

El nuevo rector de la Universidad de Antioquia, Héctor García, entregó por primera vez su versión sobre el momento por el que está pasando esa universidad, que arrancó este año en el centro de una fuerte controversia por cuenta de la remoción del rector John Jairo Arboleda.
En diálogo con el periódico De La Urbe, medio de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de esa universidad, García se refirió en profundidad a su llegada al cargo y dejó entrever las primeras tareas que emprenderá.
Pese a que García ya había publicado algunos pronunciamientos en sus redes sociales, hasta ahora había sido hermético para responder a las preguntas sobre las múltiples polémicas y críticas que lo rodean.
Dentro de las preguntas a las que respondió García estuvieron varias asociadas a los cuestionamientos que le han sido formulados por su cercanía con la exministra de Salud, Carolina Corcho, confirmando que la conoce desde que esta estaba en el segundo semestre de su pregrado.