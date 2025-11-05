Medellín tendrá el estadio más grande del país: así será el nuevo Atanasio Girardot, con capacidad para 60.000 espectadores

En la mañana de este miércoles, el alcalde Federico Gutiérrez anunció las obras de remodelación del estadio Atanasio Girardot, que pasará de tener una capacidad de 44.200 espectadores a 60.000, y además tendrá una cubierta completa para todas las tribunas y no solo para la tribuna de Occidental, como está actualmente.
El alcalde explicó que se construirá una tribuna adicional hacia arriba, un tercer anillo, lo que implicará no afectar la estructura actual, a la que se le hará estudios de resistencia. La obra, aseguró el mandatario, se realizará en un 100% con recursos públicos.