x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Abren nuevo punto para registrar el Biomig en Belén La Nubia, Medellín, y ya se han registrado 1.600 personas

Con esta nueva sede se busca que más personas que viajen al exterior puedan realizar los trámites migratorios sin necesidad de ningún contacto físico y que hagan su registro sin viajar al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.

  • Con el enrolamiento en el biomig se puede ahorrar hasta más de una hora en los trámites migratorios en los aeropuertos colombianos. El acceso mediante esta modalidad es de segundos. FOTO: CORTESÍA
    Con el enrolamiento en el biomig se puede ahorrar hasta más de una hora en los trámites migratorios en los aeropuertos colombianos. El acceso mediante esta modalidad es de segundos. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

19 de noviembre de 2025
bookmark

Para hacer el registro biométrico para los trámites migratorios cuando viaja al exterior ya no es necesario ir hasta el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. Todo porque Migración Colombia abrió una nueva sede en el barrio La Nubia, en la comuna 16 (Belén), de Medellín, en la que los ciudadanos podrán realizar este trámite de manera más ágil y sin tantos apuros.

Con la apertura de esta nueva sede, que comenzó a funcionar desde el 1 de octubre de este año, ya se han registrado más de 1.600 personas interesadas en hacer sus viajes internacionales sin tener que hacer los procesos presenciales en los terminales aéreos colombianos, tanto para salir como para regresar al país.

Con la tecnología del Biomig, los procesos migratorios se hacen mediante tecnologías biométricas de reconocimiento del iris y el rostro, reduciendo los procesos de controles migratorios a escasos segundos y realizando el trámite de manera segura, moderna y confiable. Además, se elimina todo contacto con los oficiales de Migración Colombia.

Entérese: ¿Fin a las largas esperas? 18 agentes migratorios llegarán al aeropuerto de Rionegro para agilizar trámites

Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, manifestó que “el punto de enrolamiento en La Nubia ha tenido una gran acogida entre los viajeros antioqueños. En poco más de un mes hemos superado los 1.600 registros, lo que demuestra la confianza ciudadana en la tecnología y nuestro compromiso con una migración más ágil, moderna y segura”.

Esto forma parte del programa de articulación entre las entidades públicas y privadas de Antioquia para mejorar la atención a los viajeros antioqueños. En esta estrategia están vinculadas la organización Proantioquia y el concesionario Airplan, que opera los aeropuertos José María Córdova (Rionegro), Olaya Herrera (Medellín), Los Garzones (Montería), Antonio Roldán Betancur (Carepa), Las Brujas (Corozal) y El Caraño (Quibdó).

Le puede interesar: ¿No se ha registrado en Biomig para salir del país? Avianca le da plata o millas para que lo haga

Para incentivar que sean más las personas que se enrolen en el Biomig, Migración Colombia y Avianca adelantan una campaña en los aeropuertos de Rionegro, Bogotá y Cartagena, así como en este punto de Belén La Nubia.

Esta consiste en que quienes se registren hasta el 30 de noviembre, podrán recibir un código promocional de 25 dólares (95.000 pesos) o 5.000 millas Lifemiles, que se pueden usar en futuros vuelos internacionales de esta aerolínea.

La nueva sede de Migración Colombia está ubicada en la calle 19A #80-130 y allí pueden acudir a hacer su enrolamiento entre las 9:00 y las 11:30 de la mañana y entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, de lunes a viernes. No hay atención los sábados, domingos y festivos.

Temas recomendados

Internacional
Migraciones
Transporte
Aerolíneas
Migración Colombia
Aeropuertos
Viajes
aeropuerto
Antioquia
Medellín
Rionegro
Comuna 16
Aeropuerto José María Córdova
Belén
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida